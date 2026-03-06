¡Qué tragedia! Mujer murió al lanzarse por una atracción en un parque de Norte de Santander

Resumen: La trágica muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, ha conmocionado a la opinión pública tras un fatal accidente en un "tobogán extremo" del complejo turístico "Entre Flores", en Chinácota, Norte de Santander. La joven perdió el control durante el descenso y sufrió lesiones mortales al impactar contra la infraestructura, falleciendo mientras era trasladada de urgencia hacia Cúcuta. Ante este suceso, las autoridades han iniciado una investigación rigurosa para determinar si la atracción contaba con las licencias legales y los estándares de seguridad necesarios, especialmente tras conocerse que existían inquietudes previas sobre posibles fallas de diseño en el recorrido que comprometían la integridad de los visitantes.

Lo que debía ser una tarde de recreación en el establecimiento turístico “Entre Flores”, en la vereda Iscala Sur de Chinácota (Norte de Santander), terminó en un desenlace fatal. Yuris Cristel Camila García Manrique, una mujer de 28 años y oriunda de Tibú, perdió la vida tras un accidente ocurrido en una atracción acuática denominada “tobogán extremo”, inaugurada hace apenas unas semanas.

El suceso ha generado una profunda consternación, no solo por la pérdida de la mujer, sino por las crecientes denuncias sobre la falta de protocolos de seguridad en este tipo de estructuras recreativas. Según testigos presenciales, al finalizar el descenso, la joven perdió el control y colisionó violentamente contra la infraestructura del tobogán. A pesar de los esfuerzos de quienes se encontraban en el lugar y del traslado inmediato hacia un centro asistencial en Cúcuta, la gravedad de sus lesiones resultó incompatible con la vida, produciéndose su deceso durante el trayecto.

Un llamado urgente a la revisión técnica

Este accidente pone el foco sobre la regulación de las atracciones de alto impacto en zonas rurales y de esparcimiento. Voces de visitantes frecuentes ya habían señalado con anterioridad que el diseño del tobogán presentaba una curva peligrosa, la cual carecería de la contención necesaria para mitigar la inercia de los usuarios al salir del trayecto.

Las autoridades competentes han iniciado el proceso de verificación técnica para determinar si el establecimiento contaba con las licencias operativas exigidas por la ley y, de manera crucial, si la estructura cumplía con los estándares mínimos de ingeniería de seguridad. La investigación buscará esclarecer si se trató de una falla en el diseño de la atracción o de una negligencia en los protocolos de supervisión.

Hasta el momento, el establecimiento “Entre Flores” no ha emitido una comunicación oficial sobre los hechos. Mientras las autoridades avanzan en las diligencias forenses y administrativas, el caso se suma a una serie de alertas sobre la proliferación de infraestructuras turísticas que, en su afán por ofrecer experiencias extremas, parecen haber relegado a un segundo plano la integridad física de los usuarios.

