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    ¡Qué tragedia! Motociclista pierde la vida tras chocar contra un sardinel en Envigado

    Familiares del joven al parecer ya hicieron presencia en el lugar del siniestro

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué tragedia! Motociclista pierde la vida tras chocar contra un sardinel en Envigado

    Resumen: De acuerdo con versiones preliminares de testigos en el sitio, el conductor de la motocicleta se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad. En un momento dado, perdió el control del vehículo de dos ruedas, impactando violentamente contra un sardinel

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una tarde gris se vive en las vías del municipio de Envigado. En las últimas horas, un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en inmediaciones del Cementerio de Envigado, sobre la vía en sentido norte – sur.

    ¿Exceso de velocidad? La principal hipótesis

    De acuerdo con versiones preliminares de testigos en el sitio, el conductor de la motocicleta se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad. En un momento dado, perdió el control del vehículo de dos ruedas, impactando violentamente contra un sardinel.

    Debido a la fuerza del choque, el hombre falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

    Detalles de la víctima

    Sexo: Masculino.

    Edad estimada: 30 años aproximadamente.

    Identidad: Por establecer.

    Familiares del joven al parecer ya hicieron presencia en el lugar del siniestro, donde reciben acompañamiento de la Policía Nacional.

    Se recomienda a los conductores tomar vías alternas como la Avenida Las Vegas o la Avenida Regional para evitar el congestionamiento en la zona del accidente.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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