¡Qué tragedia! En Quibdó se cayeron edificaciones y se teme que hayan personas atrapadas

Resumen: Un fuerte sismo con epicentro en el Chocó causó graves daños estructurales en Quibdó, donde se registraron colapsos parciales de edificaciones y grietas severas en diversas construcciones. Aunque de manera preliminar no se reportan personas heridas, los organismos de socorro y las autoridades locales adelantan inspecciones en terreno para evaluar el impacto total de la emergencia y piden a la ciudadanía permanecer en áreas seguras ante el riesgo de réplicas.
Un fuerte movimiento telúrico registrado en la mañana de este lunes sacudió a gran parte del país, dejando sus afectaciones preliminares más severas en el departamento del Chocó, epicentro del evento sísmico.
La capital departamental, Quibdó, atraviesa momentos de incertidumbre y evaluación de emergencia tras confirmarse graves daños en la infraestructura urbana, el agrietamiento de muros y el colapso parcial de varias edificaciones.
Afectaciones y panorama en la zona cero
Los reportes iniciales emitidos por la comunidad y los organismos de socorro locales muestran un escenario complejo en materia de infraestructura en Quibdó:
Edificaciones destruidas: Se registraron colapsos de muros, caída de fachadas y fallas severas en varias construcciones del casco urbano.
Evaluación de heridos: Si bien los primeros comunicados descartaban personas afectadas de gravedad, las autoridades locales y la Gobernación del Chocó avanzan en la verificación de llamadas de auxilio para consolidar el reporte oficial de lesionados o personas atrapadas.
Evacuaciones y prevención: Cientos de habitantes permanecen en las calles e infraestructuras abiertas ante el temor fundado de réplicas de consideración.
Respuesta de las autoridades y monitoreo sísmico
De acuerdo con los datos consolidados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la sacudida se sintió de forma prolongada e intensa no solo en el occidente del país, sino también en el Eje Cafetero, Antioquia y la región central de Colombia.
Módulos de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja continúan desplegados en terreno realizando labores de inspección en hospitales, escuelas y viviendas para determinar el alcance total del sismo en el territorio departamental.
Puntos clave de la emergencia
Zona con mayores daños: Quibdó (Chocó) y municipios circundantes al epicentro.
Estado actual: Evaluación de vulnerabilidad en infraestructura y consolidación del censo de afectados.
Recomendaciones: Evacuar construcciones informales o con grietas visibles y no usar ascensores.
¡Qué tragedia! En Quibdó se cayeron edificaciones y se teme que hayan personas atrapadas
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026
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