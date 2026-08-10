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Resumen: Un fuerte sismo con epicentro en el Chocó causó graves daños estructurales en Quibdó, donde se registraron colapsos parciales de edificaciones y grietas severas en diversas construcciones. Aunque de manera preliminar no se reportan personas heridas, los organismos de socorro y las autoridades locales adelantan inspecciones en terreno para evaluar el impacto total de la emergencia y piden a la ciudadanía permanecer en áreas seguras ante el riesgo de réplicas.

¡Qué tragedia! En Quibdó se cayeron edificaciones y se teme que hayan personas atrapadas

Un fuerte movimiento telúrico registrado en la mañana de este lunes sacudió a gran parte del país, dejando sus afectaciones preliminares más severas en el departamento del Chocó, epicentro del evento sísmico.

La capital departamental, Quibdó, atraviesa momentos de incertidumbre y evaluación de emergencia tras confirmarse graves daños en la infraestructura urbana, el agrietamiento de muros y el colapso parcial de varias edificaciones.

Afectaciones y panorama en la zona cero

Los reportes iniciales emitidos por la comunidad y los organismos de socorro locales muestran un escenario complejo en materia de infraestructura en Quibdó:

Edificaciones destruidas: Se registraron colapsos de muros, caída de fachadas y fallas severas en varias construcciones del casco urbano.

Evaluación de heridos: Si bien los primeros comunicados descartaban personas afectadas de gravedad, las autoridades locales y la Gobernación del Chocó avanzan en la verificación de llamadas de auxilio para consolidar el reporte oficial de lesionados o personas atrapadas.

Evacuaciones y prevención: Cientos de habitantes permanecen en las calles e infraestructuras abiertas ante el temor fundado de réplicas de consideración.

Respuesta de las autoridades y monitoreo sísmico

De acuerdo con los datos consolidados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la sacudida se sintió de forma prolongada e intensa no solo en el occidente del país, sino también en el Eje Cafetero, Antioquia y la región central de Colombia.

Módulos de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja continúan desplegados en terreno realizando labores de inspección en hospitales, escuelas y viviendas para determinar el alcance total del sismo en el territorio departamental.

Puntos clave de la emergencia

Zona con mayores daños: Quibdó (Chocó) y municipios circundantes al epicentro.

Estado actual: Evaluación de vulnerabilidad en infraestructura y consolidación del censo de afectados.

Recomendaciones: Evacuar construcciones informales o con grietas visibles y no usar ascensores.

¡Qué tragedia! En Quibdó se cayeron edificaciones y se teme que hayan personas atrapadas