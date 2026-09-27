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    ¡Qué tragedia! Deportista de San Rafael murió ahogado en Alejandría durante evento deportivo

    Unidades del cuerpo de Bomberos voluntarios se desplazaron hasta el atractivo natural y fueron los encargados de extracción del cadáver

    Publicado por: SoloDuque

    En la cascada "velo de novia" murió ahogado, al parecer me manera accidental, el deportista Rodolfo Morales, oriundo de la vereda Los Medios, perteneciente al vecino municipio de San Rafael
    Fotos. Redes Sociales
    ¡Qué tragedia! Deportista de San Rafael murió ahogado en Alejandría durante evento deportivo

    Resumen: Las autoridades y organismos de socorro reportaron el lamentable fallecimiento de un hombre que participaba en un evento deportivo durante este domingo 27 de septiembre en el municipio de Alejandría, en el Oriente antioqueño.

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    Minuto30.com .- Las autoridades y organismos de socorro reportaron el lamentable fallecimiento de un hombre que participaba en un evento deportivo durante este domingo 27 de septiembre en el municipio de Alejandría, en el Oriente antioqueño.

    De acuerdo con el reporte preliminar de la emergencia ocurrida en medio del evento «El Paso Del Arriero Trail Running», el joven identificado como Rodolfo Morales, oriundo de la vereda Los Medios, perteneciente al vecino municipio de San Rafael murió por inmersión en el reconocido sector turístico de la cascada ‘Velo de Novia’, mientras la víctima tomaba parte en el desarrollo de la actividad deportiva programada para el fin de semana.

    velo de novia alejandria

    En la cascada «velo de novia» murió ahogado, al parecer me manera accidental, el deportista Rodolfo Morales, oriundo de la vereda Los Medios, perteneciente al vecino municipio de San Rafael. Fotos. Redes Sociales

    Recuperación del cuerpo

    Tras reportarse la emergencia, unidades del cuerpo de Bomberos voluntarios se desplazaron hasta el atractivo natural y fueron los encargados de ejecutar las maniobras para la extracción del cadáver.

    El cuerpo fue dejado a disposición de las autoridades competentes para realizar las labores urgentes y su posterior traslado, mientras se esclarecen las circunstancias exactas que rodearon este fatal accidente.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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