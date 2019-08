¡Lo que todos esperaban! Revelaron que la película de Breaking Bad ya se grabó

El actor Bob Odenkirk aseguró que la exitosa serie que salió continuará su historia en una película que ya ha sido grabada.

Hace 6 años se dio a conocer la trama de la emblemática serie y últimamente han sido mucho rumores los que indicaban que la película venía en camino para continuar la historia de Jesse Pinkman, el personaje interpretado por Aaron Paul.

Hasta ahora ninguno de los componentes de la producción había confirmado la noticia. Fue el actor Bob Odenkirk, quien da vida a Saul Goodman, el encargado de romper el silencio sobre las especulaciones de los internautas y aseguró que la esperada cinta ya existe.

“He escuchado un montón de cosas diferentes sobre ella, pero estoy entusiasmado con la película de Breaking Bad. No puedo esperar para verla… no sé lo que la gente sepa. Encuentro difícil de creer que no sepas que ya fue filmada”, comentó Odenkirk ante la mirada incrédula de su entrevistador.

Todo indica a que Netflix está involucrado en la producción y tiene el título clave de Greenberg. También se ha sabido fue grabada en el estado de Nueva México -como la serie original-.

“Han hecho un increíble trabajo en mantenerlo como un secreto”, explicó el actor sobre la manera en la que se filmó la película sin que ningún se destapara.