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    ¡Qué tengan sustento técnico y legal! MinTransporte revisará el funcionamiento de las fotomultas en todo el país

    La decisión responde a la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, de actuar con contundencia frente a posibles irregularidades

    Publicado por: SoloDuque

    fotomultas en medellin
    ¡Qué tengan sustento técnico y legal! MinTransporte revisará el funcionamiento de las fotomultas en todo el país

    Resumen: El Ministerio revisará la regulación para establecer criterios más exigentes y garantizar que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales

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    El Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y demás autoridades competentes, adelantará de manera inmediata una revisión integral del funcionamiento de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones- fotomultas- que operan en el territorio nacional.

    La decisión responde a la instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de actuar con contundencia frente a posibles irregularidades, abusos o sistemas cuya instalación u operación no se encuentre debidamente sustentada en criterios técnicos de seguridad vial.

    “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

    Dentro de las competencias de cada entidad verificarán que los sistemas estén autorizados y cuenten con sustento técnico y legal, considerando la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones de cada corredor.

    Además, el Ministerio revisará la regulación para establecer criterios más exigentes y garantizar que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial. El Gobierno priorizará soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control para reducir riesgos y proteger la vida en las vías.

    “La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”, concluyó la ministra.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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