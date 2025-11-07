¡Qué talento! Las colombianas Ysa C y Goyo se sacaron tremendo éxito musical

Resumen: Las artistas colombianas Ysa C y Goyo unieron fuerzas en el nuevo sencillo ‘Tiempo al Tiempo’, una colaboración que fusiona afrobeats y reguetón. La canción es un himno al empoderamiento y la sanación sin rencor, marcando un encuentro intergeneracional de artistas afrolatinas en la escena musical.
La escena musical colombiana es testigo de un encuentro histórico y lleno de significado. La artista caleña Ysa C ha lanzado su nuevo sencillo, ‘Tiempo al Tiempo’, una colaboración poderosa con Goyo, el ícono de la música afrocolombiana y una de las voces femeninas más influyentes del país. La canción se posiciona como un mensaje de sanación, empoderamiento y gratitud por las experiencias que nos hacen fuertes.
‘Tiempo al Tiempo’ es una fusión elegante que combina ritmos de afrobeats con sutiles matices de reguetón. Líricamente, la canción aborda el proceso de dejar el rencor atrás, honrar el pasado que dolió y agradecer la fuerza ganada, marcando el momento en que el amor propio reemplaza al dolor.
Alianza Intergeneracional con Propósito
Esta colaboración representa un hito en la música urbana y pop del país, uniendo a dos artistas afrolatinas colombianas. Goyo, quien ha abierto caminos en la industria, expresó su orgullo por la nueva generación: “Me llena de orgullo ver a artistas como Ysa C abriéndose camino con autenticidad, talento y propósito. Las puertas que abrimos valen la pena cuando otras mujeres afrolatinas también pueden pasar por ellas”.
Por su parte, Ysa C, quien ve en Goyo una inspiración, compartió la emoción del momento: “Ser mujer, ser negra, ser artista… y poder hacerlo al lado de quien me inspiró a serlo, no tiene precio”.
El lanzamiento, que busca amplificar las voces y abrir nuevas narrativas, llega en un año clave para Ysa C, quien continúa consolidándose en la escena urbana tras éxitos como “Puntos Suspensivos”, “Úsame” y “NoNoNo”.
‘Tiempo al Tiempo’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, junto a su videoclip oficial.