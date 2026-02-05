¡Qué susto! El calidoso Ómar Pérez sufrió un infarto

Ómar Pérez se encuentra estable tras sufrir un infarto y ser intervenido con un stent en la Clínica Marly de Bogotá. Foto: Tomada de redes sociales / Créditos al autor

El mundo del fútbol y la hinchada santafereña vivieron momentos de angustia tras conocerse que Ómar Sebastián Pérez, el icónico exjugador argentino, sufrió un infarto el pasado miércoles, 4 de febrero.

Según informó su entorno cercano y su cadena de restaurantes, el “Calidoso” acudió de urgencia a la Clínica Marly tras manifestar un fuerte dolor en el pecho, lo que activó de inmediato los protocolos médicos para salvaguardar su vida.

Tras realizar los estudios pertinentes, el equipo médico procedió a realizar la colocación de un stent, una intervención quirúrgica que permitió estabilizar su condición de manera oportuna.

Actualmente, el ídolo de Independiente Santa Fe se encuentra con un pronóstico favorable, aunque deberá permanecer bajo observación estricta durante los próximos cinco días para garantizar que su evolución continúe por buen camino.

¡Qué susto! El calidoso de Ómar Pérez sufrió un infarto

Las reacciones de apoyo no se hicieron esperar, encabezados por el cuadro cardenal, club de sus amores.

Independiente Santa Fe emitió un mensaje de aliento expresando: “Le deseamos una pronta recuperación a nuestro exjugador Ómar Pérez”.

Mientras tanto, sus seguidores y allegados respiran con mayor tranquilidad al saber que la rápida atención médica evitó que el incidente pasara a mayores.

