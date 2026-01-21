¡Qué susto! Air Force One sufre falla eléctrica en pleno vuelo y obliga a Trump a regresar a Washington

Resumen: Lo que comenzó como un viaje diplomático de rutina se convirtió en una alerta de seguridad nacional tras detectarse problemas técnicos en la icónica aeronave
Minuto30.com .- Momentos de tensión se vivieron en la noche de este martes 20 de enero, cuando el Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos que transportaba al mandatario Donald Trump hacia el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, tuvo que realizar un giro en “U” sobre el Océano Atlántico para regresar de emergencia a la Base Conjunta Andrews.
Lo que comenzó como un viaje diplomático de rutina se convirtió en una alerta de seguridad nacional tras detectarse problemas técnicos en la icónica aeronave, un modelo 747 que ha servido a la presidencia desde finales de los años 80.
¿Qué sucedió a bordo?
De acuerdo con información oficial proporcionada por la Casa Blanca, el motivo del retorno fue que el avión presidencial sufrió un “problema eléctrico” poco después del despegue. Los reportes indican que las luces de la cabina se apagaron “brevemente”, lo que activó los protocolos de seguridad.
Afortunadamente, la aeronave aterrizó sin contratiempos en cercanías a Washington D.C.
BREAKING: Air Force One, which President Trump recently boarded to head to the World Economic Forum in Davos, Switzerland, has suddenly TURNED AROUND and seems to be headed back to DC
It’s unclear why AF1 pulled a U-turn
Pray for President Trump’s safety tonight pic.twitter.com/ILBGGYFtRe
— Nick Sortor (@nicksortor) January 21, 2026
Despliegue de seguridad y cambio de aeronave
Mientras el avión presidencial sobrevolaba el Atlántico de regreso, en tierra se activó un impresionante operativo. Una caravana del gobierno de EE. UU. fue vista desplazándose a alta velocidad, con luces y sirenas, por la interestatal hacia la Base Andrews para recibir al mandatario.
Pese al incidente, la agenda presidencial continúa:
Nuevo Avión: El Presidente Trump abordará otra aeronave de la Fuerza Aérea para continuar su viaje hacia Suiza.
Opciones de flota: La Fuerza Aérea mantiene al menos dos aeronaves estilo 747 y varios modelos 757 aptos para viajes transatlánticos.
Renovación en debate: El suceso ha reavivado la discusión sobre la antigüedad del actual Air Force One, el cual voló por primera vez en 1987.
BREAKING UPDATE: U.S. government motorcade seen on interstate racing lights and sirens to Joint Base Andrews near DC after Air Force One turns around over the Atlantic Ocean
Reason unclear pic.twitter.com/PAo7iiIGa3
— Nick Sortor (@nicksortor) January 21, 2026
“Tiempo de reemplazo”
La vocera Karoline Leavitt habría bromeado respecto a la situación, mencionando que un nuevo 747 disponible para el Departamento de Guerra suena como una opción “mucho mejor” en este momento.
Los seguidores del mandatario, bajo el lema “Pray for 47” (referencia al presidente número 47), han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo tras el susto.
