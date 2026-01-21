Menú Últimas noticias
    Video

    ¡Qué susto! Air Force One sufre falla eléctrica en pleno vuelo y obliga a Trump a regresar a Washington

    La aeronave hizo una U en el aire, que desconcertó a más de uno

    Publicado por: SoloDuque

    Trump en momentos que ingresaba al Air Force One para acudir a su cita en Davos/Imagen de la u hecha en el aire por el avión presidencial de Trump, tras presentar fallas eléctricas
    Resumen: Lo que comenzó como un viaje diplomático de rutina se convirtió en una alerta de seguridad nacional tras detectarse problemas técnicos en la icónica aeronave

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Momentos de tensión se vivieron en la noche de este martes 20 de enero, cuando el Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos que transportaba al mandatario Donald Trump hacia el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, tuvo que realizar un giro en “U” sobre el Océano Atlántico para regresar de emergencia a la Base Conjunta Andrews.

    Lo que comenzó como un viaje diplomático de rutina se convirtió en una alerta de seguridad nacional tras detectarse problemas técnicos en la icónica aeronave, un modelo 747 que ha servido a la presidencia desde finales de los años 80.

    ¿Qué sucedió a bordo?

    De acuerdo con información oficial proporcionada por la Casa Blanca, el motivo del retorno fue que el avión presidencial sufrió un “problema eléctrico” poco después del despegue. Los reportes indican que las luces de la cabina se apagaron “brevemente”, lo que activó los protocolos de seguridad.

    Afortunadamente, la aeronave aterrizó sin contratiempos en cercanías a Washington D.C.

    Despliegue de seguridad y cambio de aeronave

    Mientras el avión presidencial sobrevolaba el Atlántico de regreso, en tierra se activó un impresionante operativo. Una caravana del gobierno de EE. UU. fue vista desplazándose a alta velocidad, con luces y sirenas, por la interestatal hacia la Base Andrews para recibir al mandatario.

    Pese al incidente, la agenda presidencial continúa:

    Nuevo Avión: El Presidente Trump abordará otra aeronave de la Fuerza Aérea para continuar su viaje hacia Suiza.

    Opciones de flota: La Fuerza Aérea mantiene al menos dos aeronaves estilo 747 y varios modelos 757 aptos para viajes transatlánticos.

    Renovación en debate: El suceso ha reavivado la discusión sobre la antigüedad del actual Air Force One, el cual voló por primera vez en 1987.

    “Tiempo de reemplazo”

    La vocera Karoline Leavitt habría bromeado respecto a la situación, mencionando que un nuevo 747 disponible para el Departamento de Guerra suena como una opción “mucho mejor” en este momento.

    Los seguidores del mandatario, bajo el lema “Pray for 47” (referencia al presidente número 47), han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo tras el susto.

