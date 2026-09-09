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    ¡Qué sorpresota! En Cartagena incautaron más de $6.200 millones en ropa de contrabando oculta en una bodega

    Al ingresar a la bodega, ¡oh sorpresa! los esperaba un gigantesco cargamento compuesto por 28.679 prendas de vestir unisex de origen extranjero

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué sorpresota! En Cartagena incautaron más de $6.200 millones en ropa de contrabando oculta en una bodega

    Resumen: Las autoridades allanaron un inmueble en el área metropolitana donde se almacenaban clandestinamente cerca de 29.000 prendas de procedencia extranjera sin documentación legal.

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    Minuto30.com .- En una operación articulada entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fiscalía General de la Nación y la DIAN, las autoridades asestaron un duro y millonario golpe a las redes de contrabando que operan en la capital de Bolívar.

    A través de una diligencia de registro y allanamiento, los investigadores lograron ubicar un inmueble en el área metropolitana de Cartagena que funcionaba como bodega clandestina para almacenar grandes volúmenes de mercancía ilegal del sector de las confecciones.

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    Foto: Cortesía

    El millonario hallazgo

    Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron un gigantesco cargamento compuesto por 28.679 prendas de vestir unisex de origen extranjero. Al requerir los soportes de la importación, los responsables no lograron acreditar el ingreso ni la permanencia legal de los textiles en el Territorio Aduanero Nacional.

    De acuerdo con el peritaje oficial, el monumental lote de ropa de contrabando fue avaluado en $6.252.179.340. Toda la mercancía fue incautada inmediatamente y dejada a disposición de la autoridad competente para los respectivos procesos administrativos y judiciales de pérdida de dominio.

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    Foto: Cortesía

    Defensa de la industria nacional

    El intendente jefe Julio Zapata Velasco, jefe encargado de la División de Control Operativo Cartagena, destacó la magnitud del operativo y su impacto positivo para el comercio formal: «Estas acciones reflejan el compromiso permanente de la Policía Fiscal y Aduanera en la lucha frontal contra el contrabando, una actividad ilícita que afecta la economía nacional, la industria legal y la generación de empleo formal en el país».

    Para continuar desarticulando estas estructuras económicas ilegales, la Policía Fiscal y Aduanera hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar puntos de acopio o comercialización de mercancía de contrabando.

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    Foto: Cortesía

    Las autoridades habilitaron canales bajo absoluta reserva para recibir información: la línea gratuita Anticontrabando 159, el número de WhatsApp 321 394 2169, y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.

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    Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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