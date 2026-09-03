Resumen: Uniformados del CAI Rincón sorprendieron en flagrancia a un grupo de sujetos mientras despojaban de sus pertenencias al empleado de una estación de servicio. Los presuntos ladrones intentaron huir, pero fueron interceptados.

¡Qué «sobada» le pegaron! Policía frustra atraco a trabajador de una gasolinera y captura a los delincuentes en Suba

Minuto30.com .- La rápida y oportuna reacción de las autoridades evitó la consumación de un nuevo hecho de inseguridad en el noroccidente de la capital. Una estación de servicio ubicada en la localidad de Suba se convirtió en el escenario de un exitoso operativo relámpago adelantado por efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hecho delictivo fue frustrado gracias a las labores de patrullaje, vigilancia y control que adelantaban los uniformados adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) Rincón en su jurisdicción.

Huida fallida y captura inmediata

Según el reporte oficial entregado por la institución a través de sus canales digitales, los policías patrullaban el sector cuando se percataron de un movimiento inusual en la estación de servicio. Al observar con detenimiento, descubrieron a varias personas que acorralaban y despojaban de sus pertenencias personales a uno de los trabajadores del lugar en plena jornada laboral.

Los asaltantes, al darse cuenta de que habían sido descubiertos en flagrancia por la autoridad, detuvieron el atraco e intentaron emprender la huida rápidamente del establecimiento para evadir sus responsabilidades.

Sin embargo, la pericia y el despliegue inmediato de los cuadrantes del CAI Rincón permitieron cerrarles el paso, logrando la captura en el sitio de los implicados. Los sujetos detenidos, así como los elementos recuperados del trabajador, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el respectivo proceso de judicialización por el delito de hurto.