Soñar con que estas embarazada sígnica muchas cosas dependiendo de qué tan frecuente sea el sueño y qué situación vivas en tu sueño. Desde la psicología se explica como una manifestación de un deseo de cambio futuro, o que esperes algún cambio inesperado en tu vida a mediano o largo plazo.

Muchas veces, esto quiere decir que, posiblemente, estes viviendo una situación dónde debas ser paciente, o prudente, para que la misma se dé. Muchas veces, este sueño nos dice que estamos por entrar en un momento de cambios, sin embargo, es posible que aún no los identifiques. Si este es el caso, es probable es necesario que seas paciente y cuidadosa.

Otra posibilidad es que sueñes con abortos, otra posibilidad en estos sueños, es que te enfrentas a una situación inesperada y el cambio te esta causando malestar y estrés. También es posible que quiera decir que no estas dispuesto a aceptar esta nueva situación, aunque era algo que estabas buscando.

Expectativas y nuevos comienzos

Soñar con un embarazo significa muchas veces que estas esperando comenzar algo nuevo. Es posible que en tu vida algo vaya a cambiar pronto y tengas mucho tiempo esperando a que esto se dé de la mejor forma. Tus sueños indirectamente quieren decirte que te concentres en las cosas nuevas que puedes atraer durante esta transición, y no en las cosas negativas que pueden pasar.

SI el sueño del embarazo es constante, es importante entonces, según tu subconsciente, que te plantees metas a corto plazo y te asegures de cumplirlas. Es necesario que te concentres en esa situación que estas esperando y trates de llevar lo mejor posible todos los cambios.

Desarrollo personal y crecimiento

Tener una vida creciendo, como sucede con los embarazos, representa que estas creciendo como persona y este desarrollo personal se refleja como una nueva vida en tus sueños. Este proceso de superación puede causar estrés e incomodidad y, dependiendo de como experimentes el embarazo en los sueños, esto puede reflejar cómo experimentas tu realidad.

Si durante tus sueños, el embarazo es complicado y te sientes mal con tu cuerpo, es posible que no estes cambiando algo que debes enfrentar de ti mismo. Si, por el contrario, sueñas con que el embarazo te hace sentir bien y no complica tu salud, estas viviendo una transformación personal que va a resultar en tu paz mental y felicidad.

Temores o ansiedades sobre el futuro

Soñar que estas embarazada significa también ansiedad, y el embarazo es una forma de reflejar esta sensación y tu posible miedo por el futuro. En estos sueños es probable que te sientas con poca energía, anclada por el bebé y con muchísimo miedo por lo que va a pasar más adelante.

Es importante que, en este caso, te concentres en esa situación que puede estar cambiando tu vida y analices porqué causa tantas malas emociones en ti. Los cambios drásticos no necesariamente tienen que ser malos, ni tienes que verlos como un ancla o como un peso que te mantiene atado a una situación que es incomoda o que será potencialmente desconocida de forma indefinida.

Creatividad y proyectos en gestación

Otra manera de interpretar los sueños sobre embarazos es compararlo con algún proyecto o un nuevo trabajo que estás a punto de lograr. Soñar que estás embarazada significa, para tu subconsciente, que estas gestando ese proyecto o esa meta que quiere lograr. En base a lo que sientas en tu sueño, enfrentas estas nuevas circunstancias.

Si el embrazo es positivo, te sientes bien, renovada y esperas al bebé con ansias, es que tu proyecto esta saliendo de la manera que quieres y estas llamando las buenas energías. Soñar constantemente con un mal embarazo, por lo general, quiere decir que algo mal con algún nuevo proyecto y eres incapaz de observarlo. Es necesario que estes atenta a lo que pasa a tu alrededor, de manera que puedas entender qué detalle estás dejando pasar, que potencialmente podría estar afectando lo que sucede contigo o a tu alrededor.

Cambios importantes en la vida

Finalmente, un embarazo, como hemos sugerido antes, puede representar un gran cambio en tu vida. Es posible que quizás estes pasando por alto qué estas viviendo exactamente, o qué no sepas interpretarlo. Esto no quiere decir que no este pasando y debes abrir los ojos a esta situación. Si el embarazo es positivo y lo experimentas de esta forma, es posible que estes abierta a este cambio y su impacto.

Un mal embarazo quiere decir que quizás estes predispuesta y que, a pesar de que el cambio es inevitable, no poseas la capacidad de afrontarlo. Si estas es tu situación, este sueño te está diciendo que no hay forma de huir de lo que esta pasando y que tienes que aceptar tu realidad.