Resumen: Durante la entrega de cuatro viviendas amobladas a familias damnificadas junto a la constructora Marval, el mandatario fue sorprendido por la petición en voz baja de una menor. De La Espriella propuso pagar la mitad del inmueble para cumplirle el sueño.

«¿Que si le podemos regalar una casa a tu mamá?»: El conmovedor gesto del presidente De La Espriella con una niña en el Valle que en video quedó

Minuto30.com .- La agenda de reconstrucción y atención a las víctimas de la reciente emergencia en el departamento del Valle del Cauca dejó este viernes 28 de agosto una de las postales más emotivas en lo que va del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Lo que inició como un acto protocolario para la entrega oficial de cuatro viviendas totalmente amobladas, gracias a una alianza con la firma constructora Marval, terminó convirtiéndose en una muestra de la cercanía del jefe de Estado con la primera infancia.

Las primeras beneficiarias de esta jornada, que ahora cuentan con un techo digno tras la contingencia, fueron las familias de Diana Marcela Troncoso, Ana María Saavedra, Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez. Sin embargo, el momento que se robó la atención de los asistentes ocurrió fuera del libreto.

El secreto revelado en el micrófono

En medio del evento, una pequeña niña logró acercarse al presidente De La Espriella. Con timidez, la menor le susurró unas palabras al oído, haciéndole una petición muy personal.

Lejos de ignorar el comentario, el mandatario tomó el micrófono con naturalidad y, sin tapujos, decidió compartir con todo el auditorio el mensaje de la pequeña:

«¿Que si le podemos regalar una casa a tu mamá? Un apartamento», reveló el presidente, generando sorpresa y ternura entre los presentes.

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Un trato «mitad y mitad»

La anécdota no se quedó en un simple comentario al aire. Fiel a su estilo resolutivo, De La Espriella se dirigió inmediatamente a los directivos de la constructora Marval que lo acompañaban en la tarima y les lanzó una propuesta en firme para hacer realidad el sueño de la niña.

El presidente propuso que él, de su propio bolsillo, aportaría la mitad de los recursos necesarios, mientras que la constructora pondría la otra mitad para entregarle un apartamento nuevo a la menor y a su madre.

Este espontáneo gesto se suma a una serie de episodios recientes —como la rápida respuesta al caso del pequeño Lucas Francesco— que evidencian el gran feeling y la sensibilidad del presidente De La Espriella hacia los niños colombianos, demostrando que sus peticiones no pasan desapercibidas en la agenda del Gobierno de «La patria Milagro».