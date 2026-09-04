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    ¡Qué salvajada! Un hombre murió con una soga al cuello y otro fue herido con un hacha, en una riña en Itagüí

    La escabrosa riña en Itagüí terminó con un muerto y un herido de gravedad ¿ y de los atacantes qué se sabe?

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Qué salvajada! Un hombre murió con una soga al cuello y otro fue herido con un hacha, en una riña en Itagüí

    Resumen: La crudeza del caso tomó un nuevo giro minutos después de acordonar la escena del crimen. A un centro hospitalario cercano ingresó otro hombre buscando atención médica de urgencia

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    Minuto30.com .- La violencia sacudió la tarde de este 4 de septiembre al municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá. Alrededor de las 3:40 p.m., la tranquilidad del sector se vio interrumpida por el reporte de una brutal riña desatada en la intersección de la Calle 50 con Carrera 43, justo a la altura del tanque de tratamiento de aguas de la localidad.

    Escena de terror en la vía pública

    Al llegar al lugar para atender la emergencia, las autoridades se encontraron con un panorama perturbador. En plena vía pública yacía el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de sevicia: la víctima tenía una soga fuertemente amarrada alrededor de su cuello y, además, registraba una grave herida provocada por un arma cortopunzante en una de sus extremidades.

    Un segundo implicado en el hospital

    La crudeza del caso tomó un nuevo giro minutos después de acordonar la escena del crimen. A un centro hospitalario cercano ingresó otro hombre buscando atención médica de urgencia. De acuerdo con los reportes preliminares, este sujeto presentaba una severa lesión que al parecer habría sido ocasionada con un hacha, herida que estaría directamente relacionada con el mismo enfrentamiento.

    Las autoridades tratan de esclarecer los móviles de los hechos, para determinar la identidad del fallecido y capturar a todos los responsables de este salvaje ataque que estremece a Itagüí.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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