¡Qué «quebrada de pata»! Incautan narcóticos por casi 7 mil quinientos millones de pesos

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Resumen: Las autoridades continúan su ofensiva contra el tráfico de drogas, logrando un importante resultado operativo en el departamento de Sucre. La Policía Nacional interceptó un cargamento millonario y logró la captura de un presunto delincuente.

Minuto30.com .- Las autoridades continúan su ofensiva contra el tráfico de drogas, logrando un importante resultado operativo en el departamento de Sucre. La Policía Nacional interceptó un cargamento millonario y logró la captura de un presunto delincuente.

El procedimiento tuvo lugar sobre el importante corredor vial que comunica a Planeta Rica con Sincelejo, donde los uniformados capturaron a una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el exhaustivo registro, las autoridades descubrieron 64 paquetes de narcóticos. El alijo estaba ingeniosamente escondido en una caleta de doble separador, la cual había sido acondicionada en el interior de un contenedor que, de manera sospechosa, se movilizaba sin ningún tipo de mercancía legal.

Golpe directo a las finanzas de los narcos

Se estima que este operativo representa un golpe directo y contundente a las rentas ilícitas de las estructuras criminales, con una afectación financiera calculada en más de $7.456 millones.

Además del impacto monetario, esta exitosa acción policial evitó que 621.333 dosis de la sustancia ilícita llegaran a ser comercializadas y distribuidas en las calles.