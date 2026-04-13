Resumen: ¡Afortunadamente todo quedó en un gran susto y una "equivocación peluda"! Es preferible que el perrito antiexplosivos haya tenido un falso positivo por algún olor residual, a tener que lamentar una tragedia en la comuna 7.

¡Qué que pena, que el perrito olió mal! Alerta de explosivos en Robledo fue falsa

Minuto30.com .-. La tensión que se apoderó de los habitantes del barrio Fuente Clara durante la mañana de este lunes 13 de abril finalmente se disipó. Las autoridades confirmaron que la amenaza de un supuesto carro bomba en la comuna 7 (Robledo) de Medellín resultó ser una falsa alarma.

El vehículo particular, que había sido abandonado en la carrera 93A con calle 62, fue inspeccionado minuciosamente por los técnicos especialistas, devolviendo la tranquilidad al sector.

El descarte de la amenaza

Tras el acordonamiento preventivo de la zona, el equipo de técnicos antiexplosivos de la Policía Metropolitana llegó al lugar con trajes de seguridad y equipos especializados. Luego de realizar la revisión técnica del interior y el baúl del automotor, se descartó por completo la presencia de material detonante o explosivo.

¿Qué pasó con el perrito antiexplosivos?

La alerta inicial se dio porque, al parecer, ul canino entrenado por la Policía dio una señal de alerta positiva al olfatear el carro. Aunque estos héroes de cuatro patas tienen un entrenamiento riguroso, en ocasiones pueden presentar “falsos positivos”.

Esto puede ocurrir si en el vehículo se transportaron recientemente sustancias químicas con olores similares a los explosivos (como ciertos fertilizantes, pólvora pirotécnica, o químicos industriales), lo que confunde el agudo olfato del animal. ¡Qué pena que el perrito olió mal, pero siempre es mejor prevenir que lamentar!

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