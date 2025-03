¡Qué platal! Revelan el sueldo que se ganará Juárez en Pumas de México

Luego de confirmada la vinculación del doble campeón con Atlético Nacional, Efraín Juárez, con Pumas de México, revelaron la cantidad de plata que ganará en el equipo.

Efraín Juárez Valdez fue presentado como nuevo director técnico del primer equipo varonil de Pumas y de inmediato llamó la atención de la prensa colombiana.

Como se recordará, Juárez llegó a Colombia sin experiencia como técnico y en cuatro meses logró sacar a Atlético Nacional campeón de la Liga y la Copa BetPlay.

En su presentación oficial, Juárez comentó que se siente “un privilegiado de poder estar hoy aquí sentado con este tipo de experiencia, con lo que yo encuentro en el club, esa calidad humana”.

El estratega recordó, muy emocionado, que “yo me fui a esta institución en 2010 y hoy que regreso es el mismo sentimiento que tenía como cuando me fui. Casa es casa siempre y no me siento un ajeno”.

En su declaración, visible emocionado, Juárez dijo que era un “tipo agradecido con la vida. En todos los equipos y clubes en los que he tenido la oportunidad de trabajar, siempre he dado lo mejor de mí”.

Revelan el sueldo que se ganará Juárez en Pumas

Desde su sorpresiva salida de Atlético Nacional, a pocos días de disputar una nueva final, se dijo que el entrenador ya tenía equipo, sin embargo, eso siempre fue negado.

La llegada a Pumas, al margen de si ya estaba previamente conversado o no, ha llamado la atención por la impresionante cifra que ganará el estratega.

Según el diario Marca, el entrenador ganaría en México prácticamente cuatro veces más de lo que se ganaba en Colombia.

La cifra revelada, indica que el salario mensual del estratega en Colombia estaría alrededor de los 123 millones de pesos, mientras en México se ganaría cerca de los 580 millones de pesos.

Sin duda, lo que ocurra con el entrenador mexicano, es de especial atención en Colombia, por su polémico paso por Atlético Nacional, donde fue un hombre de amores y odios.

Pumas, es la segunda oportunidad de Juárez para dirigir en propiedad un equipo y claramente, tiene un enfoque en la Selección Mexicana de Fútbol.

Más noticias de Deporte