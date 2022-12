Lo que le pidió Messi al PSG que no le gustaría a Mbappé

in

Sin duda el mayor logro de Leonel Messi en toda su carrera futbolística, ha sido lograr ser campeón del Mundo en Qatar 2022, y este es un triunfo que quiere presumir con todos.

Por eso, se conoció que ‘La Pulga’ le solicitó a su club París Saint-Germain o PSG, poder exhibir la copa del Mundial en el próximo partido con el club, al que también pertenece el francés Kylian Mbappé, quien se quedó con el ‘Botín de Oro’ como goleador.

Pero según lo informado por medios internacionales como Goal en Español, los dirigentes no estarían muy seguros de aceptar, porque esto podría no caer bien, no solo para Mbappé, sino para toda la afición francesa, que tuvo que conformarse con el subcampeonato.

El PSG no está seguro de conceder la solicitud de Lionel Messi de mostrar el trofeo de la Copa del Mundo en su próximo partido en casa 🏆 pic.twitter.com/6x7Ww6hC7T — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 21, 2022

Para más noticias de deportes.