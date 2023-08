¡Qué pesar!: murió el famoso perrito de los memes

El famoso perrito de los memes ‘Balltze’ o conocido como ‘Cheems’, falleció el 18 de agosto del presente año. Así lo dio a conocer su dueño a través de sus redes sociales.

“Se quedó dormido el viernes por la mañana durante su última cirugía de toracocentesis. Originalmente, queríamos organizar la quimioterapia u otro posible tratamiento para él después de esta operación, pero ahora es demasiado tarde”, se lee en el mensaje de Instagram.

El 2 de julio, el dueño informó a los seguidores que el perrito ‘Balltze’ fue diagnosticado con cáncer.

Este perrito fue adoptado por una familia de Hong Kong, quienes le abrieron una cuenta de Instagram compartiendo varias fotos icónicas, que luego se convirtieron en memes.

“Descubrí que es el amor más puro del mundo, tener a Ball Ball en mi vida es lo mejor que ha pasado”, mencionó el dueño.

Lamentablemente, el cáncer que padecía ‘Balltze’ se fue agravando. Su dueño intentó buscar un tratamiento que no fuera tan doloroso, sin embargo, lamentablemente no logró sobrevivir.

‘Balltze’ será recordado a través de los diferentes memes y los momentos divertidos que fueron compartidos en redes sociales.

REACCIONES DE LOS INTERNAUTAS SOBRE LA MUERTE DE ‘BALLTZE’

In pixels bright and memes so grand,

A friendship bloomed across the land.

Kabosu's heart, a Doge so true,

Bids farewell to a friend once new.

Balltze, dear Cheems, with eyes so wise,

You made us laugh 'neath internet skies.

Through captions funny, memeful jest,

You proved that… pic.twitter.com/vWJaxFSKOv

— Own The Doge (@ownthedoge) August 19, 2023