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Resumen: Esta "depuración" del tarjetón marca el inicio de una de las campañas más polarizadas y diversas de la historia reciente, con figuras que abarcan todo el espectro ideológico, desde la derecha radical hasta la izquierda radical, pasando por el centro moderado.

¡Qué «peluquiada»: de 100 a 14! Estos son los candidatos que se inscribieron para Primera Vuelta

Minuto30.com .- Tras el cierre oficial de inscripciones el pasado viernes 13 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó una noticia que ha sacudido los círculos políticos: la lista de aspirantes a la Casa de Nariño sufrió una reducción drástica. De los más de 100 precandidatos que iniciaron el proceso, solo 14 lograron consolidar su candidatura oficial para la primera vuelta.

Esta “depuración” del tarjetón marca el inicio de una de las campañas más polarizadas y diversas de la historia reciente, con figuras que abarcan todo el espectro ideológico, desde la derecha radical hasta la izquierda radical, pasando por el centro moderado.

El espectro político: ¿Quiénes son los 14 “sobrevivientes?

La baraja de candidatos se ha dividido en tres bloques claramente definidos. Aquí le presentamos los nombres que aparecerán en el tarjetón el próximo mes de mayo:

La Derecha y Centro-Derecha

Este bloque busca capitalizar el voto de opinión y la seguridad.

Abelardo de la Espriella: El polémico abogado llega con una propuesta de “mano dura” y un discurso disruptivo.

Paloma Valencia: Una de las voces más fuertes del Centro Democrático, enfocada en la defensa de la institucionalidad.

Miguel Uribe Londoño: Apuesta por la renovación del liderazgo conservador y la gestión económica.

Santiago Botero: Una figura que busca atraer al empresariado y sectores productivos.

Sandra Macollins: Abogada con un discurso centrado en la justicia y la familia.

El Centro y Sectores Alternativos

Figuras que apuestan por la conciliación y la tecnocracia.

Claudia López: La exalcaldesa de Bogotá llega con una plataforma de “liderazgo con carácter” y enfoque social.

Sergio Fajardo: El académico insiste en la educación como motor de cambio, buscando una tercera vía.

Luis Gilberto Murillo: Con una visión internacionalista y ambiental, representa un sector progresista moderado.

Mauricio Lizcano: Enfocado en la eficiencia administrativa y el uso de tecnologías en el Estado.

La Izquierda y Sectores Progresistas

Buscan la continuidad o profundización de las políticas de cambio social.

Iván Cepeda: Polémico candidato que cuenta con el visto bueno del presidente Petro, que representa el continuismo y el ala radical de la izquierda en Colombia.

Clara López: Una de las figuras con mayor trayectoria en la izquierda colombiana.

Roy Barreras: El “estratega” que busca aglutinar sectores amplios bajo un discurso de unidad nacional.

Carlos Caicedo: El exgobernador del Magdalena llega con un modelo de “fuerza del cambio” territorial.

Gustavo Matamoros: Representante de sectores que buscan renovar las banderas del progresismo.

¿Por qué pasamos de 100 a 14 candidatos?

La reducción de casi el 90% de los aspirantes se debe a tres factores fundamentales:

El umbral de firmas: Muchos candidatos que se lanzaron por movimientos independientes no lograron recolectar el mínimo de firmas válidas exigidas por la Registraduría.

Las alianzas estratégicas: Varios precandidatos decidieron declinar para sumarse a campañas con mayor viabilidad.

El costo de las pólizas: El requisito económico de las pólizas de seriedad de la candidatura fue un filtro infranqueable para los candidatos con menor músculo financiero.

Lo que viene en la contienda

Con este panorama, Colombia entra en una etapa de debates decisivos. El reto para los 14 candidatos será diferenciarse en un tarjetón que, aunque reducido, sigue siendo diverso.

Para los ciudadanos, la tarea es clara: estudiar las propuestas de estos nombres que, desde hoy, inician la carrera final por el poder ejecutivo. La gran incógnita es si alguna de estas figuras “alternas” logrará ganar en primera vuelta o si, como es costumbre, el país decidirá entre dos modelos opuestos en un balotaje.