¡Qué peligro! Ofrecían millones por redes sociales para reclutar a dos adolescentes en el Huila

Resumen: Un hombre fue capturado y enviado a la cárcel por presuntamente usar falsas ofertas de dinero, lujos y armas a través de redes sociales para reclutar a dos adolescentes de 14 y 17 años del Huila e incorporarlos al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. Los menores fueron rescatados en un bus interceptado en Popayán gracias a la alerta de sus familiares y quedaron bajo protección del ICBF.

Una oferta tentadora que llegó por redes sociales terminó siendo una trampa para dos adolescentes del Huila. La Fiscalía General de la Nación reveló que un hombre habría usado falsas promesas de dinero, lujos y hasta armas para convencer a dos menores de 14 y 17 años de abandonar sus hogares y unirse a las disidencias de las Farc en el Cauca.

El señalado es Juan David Gurrute, quien fue capturado por la Policía Nacional y enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por el delito de reclutamiento ilícito. Según el ente acusador, el hombre se habría aprovechado de la difícil situación económica de las víctimas para ofrecerles hasta dos millones de pesos y bienes materiales a cambio de ingresar al autodenominado frente Carlos Patiño, una estructura armada ilegal que delinque en el departamento del Cauca.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 18 de octubre. De acuerdo con la investigación, Gurrute contactó a los adolescentes a través de plataformas digitales, se ganó su confianza y los persuadió de viajar desde Pitalito, en el sur del Huila, hasta el departamento del Cauca. El presunto reclutador se habría encargado de organizar todo el desplazamiento e incluso compró los pasajes del bus intermunicipal en el que viajaban los menores.

La situación pudo terminar en tragedia de no ser por la oportuna intervención de los familiares de uno de los adolescentes, quienes se enteraron de que el joven sería entregado a una estructura criminal y alertaron de inmediato a las autoridades. Con esa información, la Policía Nacional inició el seguimiento del vehículo de transporte público y logró interceptarlo en Popayán, capital del Cauca.

Durante la verificación de los pasajeros, los uniformados encontraron a Juan David Gurrute acompañando a los dos adolescentes, sin que pudiera acreditar vínculo familiar o legal alguno con ellos. Los menores confirmaron a las autoridades que ese hombre era quien los había contactado por redes sociales, les había ofrecido dinero y otros beneficios para ingresar al grupo armado y había pagado los tiquetes del viaje.

Con esos elementos, las autoridades capturaron al señalado reclutador. Los dos adolescentes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos y de brindarles el acompañamiento necesario tras lo sucedido.

El caso quedó en manos de una fiscal de la Seccional Cauca, que presentó al capturado ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de reclutamiento ilícito. Gurrute no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía, pero el juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por lo que permanecerá tras las rejas mientras avanza la investigación. Vale aclarar que esta decisión judicial no constituye una declaratoria de culpabilidad.

Este delito está tipificado en el artículo 162 del Código Penal colombiano y sanciona la vinculación de menores de 18 años a grupos armados ilegales, así como su participación directa o indirecta en hostilidades o acciones armadas. Esta conducta también está prohibida por el derecho internacional humanitario y por los instrumentos internacionales de protección de los derechos de la infancia.

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La Fiscalía advirtió que esta modalidad de captación es una de las que más preocupa a las autoridades en el país: los reclutadores contactan a los menores a través de plataformas digitales y les ofrecen incentivos económicos, una vida de lujos y falsas promesas de un futuro mejor para promover su incorporación a las organizaciones armadas. Los captadores suelen aprovecharse de la vulnerabilidad económica y social de los adolescentes, especialmente en las zonas donde los grupos ilegales mantienen presencia.

Por eso, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para que estén muy atentos a la actividad de sus hijos en redes sociales, a las amistades que establecen por esos medios y a cualquier oferta de dinero fácil, empleo o regalos que parezca demasiado buena para ser verdad. En este caso, la denuncia oportuna de los familiares fue la clave para evitar que los dos adolescentes cayeran en manos de la estructura criminal.

El frente Carlos Patiño es una de las estructuras de las disidencias de las Farc con presencia en el Cauca y el suroccidente del país, señalada de reclutar menores de edad para engrosar sus filas. Las autoridades mantienen operativos en la región para debilitar a estas organizaciones y proteger a la población más vulnerable, en especial a los niños, niñas y adolescentes.