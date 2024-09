¿Qué pasó? Iban a nombrar a la hermana de Julián Bedoya como contralora de Antioquia y después dijeron que no

El nombramiento de la hermana del exsenador Julián Bedoya como contralora encargada (e) de Antioquia ha generado una fuerte controversia.

El diputado Luis Eduardo Peláez, a través de sus redes sociales, criticó el nombramiento de la hermana de Julián Bedoya, argumentando que fue designada para un proceso de responsabilidad fiscal debido a un impedimento de la contralora en propiedad, Enedith del Carmen González Hernández.

Peláez cuestionó la transparencia del nombramiento, señalando que Andrea Bedoya, hermana de Julián Bedoya, había sido integrada en la nómina de la Contraloría Departamental de Antioquia con poder considerable.

La Asamblea decidió nombrarla contralora encargada sin revisar adecuadamente los requisitos.

«Están nombrando a la hermana de Julián Bedoya en un caso directo de responsabilidad fiscal en el departamento de Antioquia.

No es un caso menor. No es que una persona o un familiar no tenga derecho a trabajar en algún lado, pero la alerta en el departamento de Antioquia es que es alguien que ha tenido poder y que ha estado cuestionado.»

Se han planteado dudas sobre la idoneidad de Andrea Bedoya para el cargo.

A pesar de tener un título en Psicología y una especialización en Gestión de Talento Humano, se modificó el manual de funciones para adecuarse a sus calificaciones.

La Auditoría General de la República evidenció estas modificaciones.

Andrea Bedoya había renunciado anteriormente a su puesto en la Contraloría para no afectar la campaña política de su hermano.

Sin embargo, fue reintegrada como subcontralora del departamento y ahora su designación como contralora encargada ha sido altamente cuestionada.

Modifican el orden del día en la Asamblea Departamental

El presidente de la Asamblea Departamental, Andrés Bedoya, confirmó la modificación del orden del día, asegurando que la contralora en propiedad no tomaría su periodo de vacaciones, eliminando así la necesidad de nombrar a Andrea Bedoya como contralora encargada.

Se supo que Andrea Bedoya asumiría alrededor de 77 procesos administrativos para investigación y responsabilidad fiscal.

El nombramiento de Andrea Bedoya como contralora encargada de Antioquia ha generado serios cuestionamientos y controversias, reflejando preocupaciones sobre transparencia y conflicto de intereses en el proceso.

La decisión de revertir su nombramiento ha añadido más incertidumbre sobre la gestión de la Contraloría Departamental de Antioquia.

Hace unos meses la Contraloria de Antioquía, la ingresó en nómina y mañana la @asambleadeant nombrará a la hermana de Julián bedoya como contralora en un proceso fiscal directo. Muy mal la Contraloria, muy mal la asamblea, muy mal la mesa directiva y muy mal Antioquía pic.twitter.com/BEWoxuf9dK — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) June 11, 2024

