¿Qué pasó entre Elianis Garrido y Daniel Sancho?

La presentadora Elianis Garrido, se volvió tendencia en las últimas horas por una fotografía de ella junto a Daniel Sancho.

Sancho, es el presunto homicida de un médico colombiano.

Frente a esta foto y a la cantidad de insultos que recibió, la mujer decidió salir a contar su verdadera relación con el homicida.

Las declaraciones las dio en el programa matutino donde es la presentadora y dijo que “Hay muchas personas que no me conocen que son españolas, europeas, y que al ver mi imagen me han buscado en TikTok y me han escrito cosas feísimas como si yo de verdad fuera o hubiera sido pareja sentimental de este señor, que ni siquiera lo conozco” .

La mujer fue clara en decir que no tiene nada que ver con el hombre, “Estas cosas son realmente delicadas porque están mintiendo con algo que no solamente está relacionado con mi imagen, sino con un asesino, un descuartizador absolutamente confesó, un monstruo, que para mí, ante los ojos de Dios, puede estar hasta poseído”.

Garrido dijo que no iba hablar más del tema y que le recomiendo a todas las personas que vean la publicación que la denuncien para no seguir cayendo en el fuego.

