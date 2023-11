¿Qué pasó? En Bogotá un hombre ingresó a una terapia de rodilla, salió muerto

El día 14 de noviembre, un hombre de 33 años murió en extrañas circunstancias en Bogotá.

El hombre identificado como Camilo, habría tenido una cirugía de meniscos en días anteriores, por lo cual debía asistir a unas sesiones de fisioterapia.

El martes como de costumbre asistió a una de las sesiones que tenia programada, era la tercera.

Pero minutos más tarde una empleada del lugar le informó a la familia de Camilo que él había muerto, según ellos de manera repentina.

La familia aún no tiene explicación de que fue lo que le sucedió y cuales fueron las causas de la muerte.

Una hermana del fallecido le dijo a Blu Radio que «Honestamente, no tenemos explicación lógica de lo que sucedió porque él venía a sus terapias físicas porque había acabado de sufrir una cirugía hace 15 días de meniscos de la rodilla. Todo había salido muy bien. Todo estaba perfecto y vino tercer terapia y se hizo todo el proceso de la terapia cuando me llamó mi mamá de que me viniera rápido para acá porque mi hermano estaba mal que ya no respiraba. Y llegué y había una señora encima de él haciéndole reanimación».

Además contaron que fueron más o menos 40 minutos en los que le hicieron este procedimiento de reanimación, Camilo despertó, preguntó por su esposa por en el lugar no tenia como prestarle primeros auxilios, no tenia oxigeno y Camilo finalmente falleció.

La familia ahora demandara al lugar que pertenece a una IPS, para que responda según ellos por negligencia médica.

