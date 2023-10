¿Qué pasa si no se quema el tabaco?

in

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo siguen habiendo más de mil millones de fumadores y esta cifra se mantendrá hasta 2025. El que aún exista esa cantidad de fumadores es sin lugar a duda un problema de salud pública para los países, pues en algunos casos los adultos fumadores no están informados sobre las consecuencias de los miles de químicos que se generan cuando se quema el tabaco – que es cuando ocurre la combustión- y sobre las alternativas que existen para el consumo de nicotina, si se continúa su consumo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Colombia, aproximadamente 3,3 millones de personas consumen tabaco, por lo que se vuelve necesario desmentir los mitos que hay sobre fumar, y por supuesto, proponer alternativas a quienes no han dejado el cigarrillo.

Para nadie es un secreto las múltiples consecuencias que puede traer el cigarrillo: enfermedades cardiovasculares, respiratorias o hasta cáncer, sin embargo, lo que muchos no saben es que estas, en realidad no son consecuencia del consumo de nicotina, sino de los altos niveles de componentes nocivos presentes en el humo, y que entran a nuestros pulmones cuando fumamos.

Así lo expresó para una entrevista con el diario El Confidencial Karl Fagerström, miembro fundador de la Sociedad para la Investigación de la Nicotina y el Tabaco: “Se sigue asociando la nicotina a todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, cuando la realidad es otra: en la combustión del tabaco se producen miles de sustancias químicas, de las que más de un centenar son dañinas para la salud. Ahí es donde está el peligro, en la combustión. Si el tabaco no se quema, el problema se reduce considerablemente”.

Lo mejor que puede hacer un adulto fumador es dejar el consumo de tabaco y nicotina por completo.

Asimismo, resaltó que, si bien la nicotina no es inofensiva, pues genera adicción, contrario a lo que se cree, no es causal de cáncer. Incluso, de acuerdo con la OMS “no hay evidencias de que la nicotina cause daños severos a nuestra salud, como el cáncer, aunque sí se debe aceptar como una sustancia que provoca adicción a los fumadores”.

Es por esto que, aunque lo ideal sería dejar el tabaco y la nicotina por completo, para quienes no lo han hecho, surgen alternativas sin humo, como los dispositivos de calentamiento de tabaco o los cigarrillos electrónicos, que reducen considerablemente la exposición de las personas a los miles de químicos presentes en el humo del cigarrillo. En efecto, la principal diferencia que traen estas alternativas con los cigarrillos es que suministran nicotina sin quemar, es decir, sin que exista combustión.

Por lo que, al eliminar el proceso de quemado y por ende, el humo, los niveles de sustancias químicas nocivas y potencialmente nocivas pueden reducirse significativamente en comparación con el humo de los cigarrillos.

Ahora bien, algo muy importante: estas alternativas son únicamente para fumadores adultos, pues ellos ya están expuestos al mayor de los riesgos cuando consumen cigarrillos. Por esto, para ellos suponen una mejor alternativa y una forma de reducir el riesgo. Sin embargo, estos nuevos productos no son para quienes no fuman, para los menores de edad y para las mujeres en embarazo.