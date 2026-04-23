¿Qué pasa Metro? «Más de 20 minutos para recorrer 5 estaciones»: usuarios se quejan

Resumen: A pesar de que el sistema asegura estar operando "con normalidad" y que la falla técnica fue "pequeña", la percepción de los usuarios que tuvieron que aguantar los retrasos cuenta una historia muy diferente

Minuto30.com .- Parece que la paciencia de los usuarios del Metro de Medellín está siendo puesta a prueba esta semana. Tras el caótico panorama vivido durante la mañana de ayer, este jueves 23 de abril los ciudadanos se volvieron a despertar con un escenario frustrante: trenes parando continuamente entre estaciones y plataformas abarrotadas de gente que solo busca llegar a tiempo a sus trabajos y lugares de estudio.

Las quejas de los usuarios: “Más de 20 minutos para recorrer 5 estaciones”

Desde muy temprano, las redes sociales hicieron eco de mensajes dirigidos a la empresa de transporte. La molestia principal radica en la constante detención de los trenes en los túneles y viaductos. Según denuncian los viajeros, el único mensaje que reciben por los altavoces es el repetitivo: “en breves momentos continuaremos la marcha”, pero la realidad es que los trayectos se están haciendo eternos.

Una de las imágenes más críticas de la jornada se ha vivido en la estación Caribe (sentido Norte-Sur), la cual colapsó ante la cantidad de usuarios represados en las plataformas esperando poder abordar un vagón.

Las respuestas del Metro: ¿Hora pico o falla técnica?

Ante la insistencia de los ciudadanos exigiendo explicaciones sobre lo que realmente pasa en el sistema, la cuenta oficial del Metro de Medellín entregó dos versiones a lo largo de la mañana:

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La justificación inicial: En un primer momento, la empresa atribuyó el colapso en Caribe a la dinámica habitual del sistema, respondiendo: “Durante la hora pico (esta hora) se registra una alta afluencia de viajeros en algunas estaciones, por eso es que ves a tantos usuarios en la estación sentido norte-sur”.

La confesión posterior: Sin embargo, ante la presión por las evidentes detenciones prolongadas de los trenes, la entidad terminó confirmando que sí hubo un inconveniente: “Hace unos minutos tuvimos una novedad técnica que tardó pocos minutos y no afectó la operación”.

A pesar de que el sistema asegura estar operando “con normalidad” y que la falla técnica fue “pequeña”, la percepción de los usuarios que tuvieron que aguantar los retrasos cuenta una historia muy diferente. ¡Mucho ánimo y paciencia a todos los que siguen atrapados en el trayecto de esta mañana!

Usuarios se quejan