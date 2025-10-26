¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

Minuto30
    Resumen: Mientras Nacional mostró una eficiencia demoledora con 10 remates al arco (de un total de 21), el Medellín dominó ampliamente la posesión del balón con un 62%.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En uno de los Clásicos Paisas más emocionantes y con más goles de los últimos años, Atlético Nacional se impuso de manera contundente al Deportivo Independiente Medellín (DIM) con un marcador final de 5-2.

    El ‘Verdolaga’, que jugó como local, demostró una eficacia demoledora frente al arco. Con este resultado, Nacional saltó al segundo lugar de la tabla y Medellín es cuarto, por diferencia de goles.

    Marino Hinestroza demostró que sigue teniendo magia en sus pies para convertir hermosos goles con el verde. Foto: Atlético Nacional

    Festival de Goles en el Primer Tiempo

    La primera mitad fue una explosión de anotaciones y emociones:

    La primera mitad del Clásico Paisa fue un verdadero vendaval de emociones y goles, con Atlético Nacional tomando una ventaja inicial gracias al doblete madrugador de Marino Hinestroza a los minutos 14 y 24, poniendo el 2-0.

    Sin embargo, el Deportivo Independiente Medellín reaccionó con el descuento de Francisco Fydriszewski al minuto 30. La respuesta de Nacional fue inmediata, con Andrés Sarmiento marcando el tercero al 40′ y Andrés Román ampliando la ventaja a 4-1 en el tiempo de adición (45’+2).

    Justo antes de irse al descanso, el DIM consiguió el segundo gol mediante un penal ejecutado por Francisco Chaverra (45’+5), dejando un marcador parcial de 4-2.

    Atlético Nacional no necesitó tener la pelota para convertirse en el goleador de la tarde en el Clásico Paisa. Foto: Atlético Nacional

    El Gol que Selló la Goleada

    El segundo tiempo fue menos frenético, pero Nacional sentenció la goleada en el minuto 63 con el gol de William Tesillo, poniendo el 5-2 definitivo.

    Estadísticas Clave del Partido

    A pesar del abultado marcador de 5-2 a favor de Atlético Nacional, el análisis estadístico del partido reveló un interesante contraste: mientras Nacional mostró una eficiencia demoledora con 10 remates al arco (de un total de 21), el Medellín dominó ampliamente la posesión del balón con un 62%, aunque solo logró 6 remates a puerta (de 18 totales).

    Esta desproporción en las cifras demuestra que la contundencia de Nacional en los metros finales fue el factor determinante del clásico.

    Andrés Sarmiento fue una de las grandes figuras del clásico paisa. Foto: Atlético Nacional

    La efectividad de Nacional fue determinante, logrando una victoria vital a pesar de tener una posesión de balón significativamente menor que su rival.

