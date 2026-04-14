Si ha sido víctima de paseo millonario y reconoce a los individuos o a los vehículos: denúncielos

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Resumen: El indignante caso del profesor Neill Cubides no cesa de generar reacciones. Tras confirmarse la captura y judicialización de los cuatro integrantes de la banda "Los Kamaleones", las autoridades distritales han lanzado una ofensiva mediática con un objetivo claro: sumar la mayor cantidad de denuncias posibles para que estos delincuentes no vuelvan a pisar las calles.

¡Que no salgan libres! Bogotá busca a más víctimas de los asesinos del profesor Cubides: Denúncielos

Minuto30.com .- La captura de los cuatro criminales responsables del secuestro, tortura y asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides fue solo el primer paso. Ahora, la Secretaría de Seguridad de Bogotá hace un llamado de urgencia a la ciudadanía para blindar el caso judicial y garantizar penas ejemplares.

A través de sus redes sociales oficiales, la entidad confirmó que la banda conocida como “Los Kamaleones” ya venía sembrando el terror en la capital mucho antes de cometer este atroz homicidio.

“Paseos millonarios” sistemáticos

Los investigadores lograron establecer que alias ‘Cabezón’, ‘Pecueca’, ‘Chirri’ y ‘Pipo’ operaban bajo una estructura criminal organizada, utilizando taxis para “perfilar” a sus víctimas en zonas de rumba y alta afluencia (como la Zona T y la Calle 85). Su historial delictivo no se limita al caso del 15 de enero.

Por esta razón, la Secretaría de Seguridad emitió una alerta pública acompañada de las fotografías de los capturados, buscando que ciudadanos que hayan sobrevivido a sus ataques los reconozcan y testifiquen:

“¿Los identifica? Venían delinquiendo bajo ‘paseo millonario’, desde antes del homicidio del profesor Neill Cubides. Si fue víctima de estos criminales, necesitamos su información para que paguen muchos años más en la cárcel”.

¿Cómo denunciar?

Si usted o algún conocido fue víctima de hurto, secuestro exprés o agresiones por parte de estos sujetos a bordo de un taxi en la ciudad de Bogotá, su testimonio es una pieza clave para que la Fiscalía les impute nuevos cargos y las condenas sean acumulativas.

Las autoridades han habilitado una línea directa y confidencial para recibir esta información:

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📞 Línea Contra El Crimen: 314 358 72 12

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