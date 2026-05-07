Resumen: Las autoridades locales mantienen el llamado a la comunidad para que, quien tenga información relevante sobre este caso, la suministre a la Policía Nacional y así lograr que el asesinato de Mariana no quede en la impunidad.

¡Qué no quede impune su muerte! Alcaldía de Bello se pronuncia por crimen de Mariana Ballesteros

Minuto30.com .-El municipio de Bello amaneció este jueves 7 de mayo sumido en la tristeza y la indignación. La administración municipal confirmó y rechazó de manera categórica el lamentable asesinato de Mariana Ballesteros Restrepo, una joven mujer trans bellanita de tan solo 19 años de edad.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía expresó su más profundo pesar por este crimen que enluta a la comunidad LGBTIQ+ y reiteró su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

A Mariana la mataron en la madruga

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, el homicidio de Mariana ocurrió durante la madrugada de este jueves en el sector de Villa Linda, ubicado en la comuna 6 de la ciudad.

Actualmente, las circunstancias exactas, los motivos del crimen y la identidad de los responsables son materia de investigación. La Policía Nacional ya se encuentra adelantando las indagaciones correspondientes y la recolección de material probatorio en la zona para esclarecer este doloroso hecho y llevar a los culpables ante la justicia, un proceso que cuenta con el respaldo y acompañamiento total de la Alcaldía.

Rechazo a la violencia y apoyo a la diversidad

Frente a este suceso, la administración municipal hizo un fuerte llamado a la tolerancia y al respeto por la vida, reconociendo abiertamente la vulnerabilidad a la que se enfrenta diariamente la población diversa y LGBTIQ+.

En su mensaje, la Alcaldía fue enfática en señalar que «ninguna condición o actividad justifica la violencia ni la privación del derecho a la vida», exhortando a toda la ciudadanía a rechazar cualquier forma de discriminación y a trabajar por la construcción de un territorio incluyente y seguro.

Acompañamiento integral a la familia

Para hacer frente a esta tragedia y brindar apoyo a los seres queridos de Mariana, la Alcaldía de Bello ha activado una ruta de atención articulada entre varias de sus dependencias. Las secretarías encargadas de acompañar a la familia en este difícil momento son:

Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Secretaría de las Mujeres

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana

Sistema de Salud Mental (Sanamente)

Las autoridades locales mantienen el llamado a la comunidad para que, quien tenga información relevante sobre este caso, la suministre a la Policía Nacional y así lograr que el asesinato de Mariana no quede en la impunidad.