¡Que no le pase! $18 millones pagarán algunos colombianos por faltar como jurados de votación

La Registraduría está adelantando en la actualidad un proceso a 22.955 personas que no se habrían presentado y abandonaron el puesto de votación que tenían asignado para ser jurados durante las pasadas elecciones y tendrían que pagar una cifra cercana a los $18’461.529.702.

Para las próximas elecciones que se celebrarán el 27 de octubre se prevé que se presenten unos 700 mil jurados de votación que ya han empezado a ser designados por la Registraduría y que pueden ser consultados a través de la herramienta ‘Infovotantes’.

Recientemente las autoridades electorales resaltaron que el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y, por lo tanto, es importante que todos los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados para este servicio.