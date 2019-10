¡Pilas! Acá puede consultar si fue designado como jurado de votación para las elecciones regionales

Desde esta semana la Registraduría Nacional habilitó el sistema que permite consultar cuáles ciudadanos fueron designados como jurados de votación para las elecciones locales y regionales del 27 de octubre.

A través de ‘Infovotantes’, habitantes de varias ciudades ya pueden verificar el puesto de votación y comprobar si tendrán que asistir como jurados, resaltando que solo hasta el 8 de octubre se sabrá la totalidad de los jurados del país.

“49.041 empresas públicas, privadas, instituciones educativas, partidos políticos y grupos significativos han presentado listas de los colombianos que pueden prestar servicio como jurados de votación”, aseguró la Registraduría en un comunicado.

Recientemente las autoridades electorales resaltaron que el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y, por lo tanto, es importante que todos los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados para este servicio.