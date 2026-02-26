Resumen: Según la autoridad geológica, las erupciones de lodo son "muy pequeñas" en comparación con las magmáticas

¡Qué no cunda el pánico! El Servicio Geológico explica la diferencia entre el volcán de Urabá y un volcán de lava

Minuto30.com .- Tras la erupción de un diapiro de lodo en San Juan de Urabá que obligó a la evacuación preventiva de varias familias la noche del miércoles, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un parte de tranquilidad técnica.

La entidad fue enfática al aclarar que, aunque el término “volcán” genera alarma, la naturaleza de este evento es muy distinta a la de estructuras como el Nevado del Ruiz.

Volcanes de Lodo vs. Volcanes Magmáticos

El SGC explicó que los volcanes de lodo son estructuras geológicas que no tienen ninguna relación con el magma (roca fundida). Mientras que los volcanes tradicionales expulsan lava y ceniza a temperaturas extremas, los de lodo expulsan principalmente gases (como metano), agua y sedimentos.

Volcán Magmático: Su motor es el calor interno de la tierra y el movimiento de placas tectónicas que funden la roca.

Volcán de Lodo (Diapiro): Se forman por la acumulación de lodos y gases bajo presión en cuencas sedimentarias. Al liberarse la presión, el material sale a la superficie.

Magnitud de la erupción

Según la autoridad geológica, las erupciones de lodo son “muy pequeñas” en comparación con las magmáticas. Aunque pueden generar explosiones sonoras, incendios (debido al gas metano) y afectar infraestructuras cercanas —como ocurrió con la vía a Siete Vueltas y la planta de tratamiento—, su radio de impacto es limitado y no representan una amenaza de catástrofe regional.

¿Por qué se evacúa si no hay lava?

La orden de evacuación dada por el Dagran y la UNGRD no responde a un riesgo de flujo piroclástico, sino a:

Inestabilidad del terreno: El suelo alrededor de la erupción puede volverse inestable.

Gases inflamables: El metano expulsado puede entrar en combustión.

Olores y salubridad: Las emanaciones pueden afectar la calidad del aire de forma temporal.

Estado de la emergencia en San Juan de Urabá

A esta hora, el equipo técnico del Dagran permanece en la zona realizando el monitoreo del diapiro. El llamado de las autoridades es a informarse únicamente por canales oficiales y evitar cadenas de WhatsApp que hablen de “lava” o “desastres volcánicos” inexistentes en esta subregión del departamento.