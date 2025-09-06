¡Que ni sueñe con irse para la casa! Asesinó a su hija de 3 añitos, con arma blanca y recibió fuerte condena

Hombre asesinó a su hija de 3 añitos, con arma blanca y recibió fuerte condenado

Resumen: Este hombre fue declarado responsable del delito de homicidio agravado tras deostrarse que asesinó a su hija al provocarle heridas en el cuello que le costaron la vida.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que un juez de conocimiento condenara a un hombre a pena de 48 años de prisión, por ser responsable de asesinar a su hija, de 3 años, el 13 de septiembre de 2023, en la vereda La Sombra en La Macarena (Meta).

La Fiscalía demostró que, un día antes de los hechos, este hombre llegó a un caserío, en con su compañera sentimental y su hija, con quienes se hospedó en un alojamiento. En dicho lugar, el condenado le causó heridas en el cuello a la menor de edad, con arma cortopunzante. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde falleció por la gravedad de las lesiones.

El juez, además, negó los subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.

