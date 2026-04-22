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    ¡Qué manosiada le pegó! En Barranquilla, ladrón tuvo tiempo de quitarle todo a su víctima y en video quedó

    Lejos de cometer el ilícito y huir rápidamente, el delincuente se tomó todo el tiempo del mundo

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué manosiada le pegó! En Barranquilla, ladrón tuvo tiempo de quitarle todo a su víctima y en video quedó

    Resumen: Mientras el ciudadano era intimidado con un arma y manoseado por el delincuente para robarlo, la escena ocurrió a la vista del público y nadie hizo absolutamente nada para auxiliarlo, intervenir o alertar a las autoridades.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La inseguridad en Barranquilla deja escenas que causan tanta indignación como impotencia. En las últimas horas, se ha hecho viral un aberrante atraco a mano armada ocurrido en las inmediaciones del Parque Venezuela, donde un delincuente hizo de las suyas a sus anchas y sin que nadie moviera un solo dedo.

    Una ‘manosiada’ abusiva y con todo el tiempo del mundo

    Lo que más ha generado repudio entre la ciudadanía no es solo el hurto en sí, sino el nivel de cinismo y la tranquilidad con la que actuó el criminal. Según las denuncias de este hecho:

    El ladrón sometió a su víctima a una exhaustiva requisa callejera, tanto a la vítima como a su carro; le pasó las manos “por todas partes” y lo palpó de arriba a abajo para asegurarse de no dejarle ni una sola moneda escondida y vaciarle hasta el último bolsillo.

    El ladrón intimida a la víctima, mientras su cómplice lo espera “sin afán” junto al carro del atracado; ocurrió en el Parque Venezuela de Barranquilla. Captura de video

    Lejos de cometer el ilícito y huir rápidamente, el delincuente se tomó todo el tiempo del mundo para despojar al ciudadano de absolutamente todas sus pertenencias, mientras el cómplice lo espera a un ladito, sin mucho afán, en la moto.

    A la vista de todos y nadie hizo nada

    Mientras el ciudadano era intimidado con un arma y manoseado por el delincuente para robarlo, la escena ocurrió a la vista del público y nadie hizo absolutamente nada para auxiliarlo, intervenir o alertar a las autoridades.

    ¡Los delincuentes están operando con total impunidad y se sienten los dueños absolutos de las calles!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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