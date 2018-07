“Que loca” le robó la cuenta de Instagram a Manuel Turizo porque la dejó en visto

El cantante colombiano de música urbana Manuel Turizo, fue víctima de una enamorada a quien al parecer no quiso tomar en serio, la dejó en visto y ella le robó la cuenta de su Instagram llamando la atención.

Los seguidores del artista están sorprendidos, se preguntan qué pasó y algunos manifiestan su descontento con la mujer a la que tratan de loca “ bloqueen a esta carajita que loca”.

En el perfil con 1.9 M de seguidores, solo tiene una publicación, es la captura de la última conversación que la mujer tuvo con el cantante, donde se evidencia que la dejó en visto cuando ella le reclamaba porque no la tomo en serio “tanto que te dije, que si no ibas en serio me dijeras la verdad, vos tenés la culpa de todo y seguro me vas a dejar en visto como siempre”, fueron las palabras de la enamorada.

Así luce la cuenta de Manuel Turizo, sin foto y con la única publicación que describió: “Manuel como no respondiste por whatsapp, vamos a ver si así si respondes!”: