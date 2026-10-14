Resumen: El campesino de 63 años, habitante del barrio Calle Nueva, fue encontrado inconsciente el pasado lunes 12 de octubre en el sector La Arenera. Pese a los esfuerzos médicos en un hospital del norte del Valle de Aburrá, su fallecimiento se confirmó 24 horas después. Las autoridades no descartan un ataque violento ni un accidente vial con fuga.

¿Qué le pasó a «José»? Lo hallaron con golpes en San Andrés de Cuerquia y murió en Medellín

Minuto30.com .- Las circunstancias que rodearon la muerte de «José», un campesino de 63 años en el Norte antioqueño permanecen bajo un estricto proceso de verificación por parte de los organismos de investigación judicial. El ciudadano, dedicado a labores agrícolas y reconocido habitante del municipio de San Andrés de Cuerquia, fue encontrado en estado de inconsciencia y con múltiples traumatismos en su rostro y cráneo a un costado de la carretera.

Tras ser remitido de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad en el norte de Medellín debido a la gravedad de su cuadro clínico, los médicos confirmaron su deceso al mediodía del martes 13 de octubre.

Hasta el momento, los móviles del suceso se mantienen en una total incertidumbre, pues en el punto del hallazgo no se hicieron presentes testigos presenciales ni se cuenta con testimonios que permitan reconstruir qué le ocurrió durante el mediodía del pasado puente festivo.

Lo encontraron en La Arenera

De acuerdo con versiones extraoficiales, los hechos se remontan a la 1:00 p. m. del lunes 12 de octubre de 2026. A esa hora, transeúntes y conductores que se desplazaban por la vía intermunicipal que comunica a San Andrés de Cuerquia con la ciudad de Medellín divisaron el cuerpo de un hombre tendido sobre la vía pública en el sector conocido como La Arenera, en zona rural de la localidad.

Al percatarse de que el ciudadano no reaccionaba a los llamados y presentaba visibles heridas sangrantes en la cabeza, se dio aviso inmediato a las líneas de emergencia locales:

Rescate inicial: Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Cuerquia se trasladaron hasta el sector La Arenera para brindarle los primeros auxilios. En el sitio confirmaron que el hombre presentaba signos vitales, pero se encontraba en un estado comatoso o de profunda inconciencia derivado de un trauma craneoencefálico severo.

Estabilización municipal: El paciente fue inmovilizado y trasladado inicialmente a la sala de urgencias del hospital local, donde los profesionales de turno procedieron a suturar sus heridas y estabilizar sus signos vitales.

Remisión crítica hacia Medellín: Debido al deterioro progresivo de sus funciones neurológicas y a la falta de equipos de tomografía especializada en la zona, los galenos ordenaron su remisión prioritaria en una ambulancia medicalizada hacia un centro asistencial de mayor nivel ubicado en el norte del Valle de Aburrá.

«José» se murió

Pese a los intensos esfuerzos del personal médico en Medellín, las lesiones internas resultaron irreversibles y el deceso se produjo a las 12:51 p. m. del martes 13 de octubre de 2026.

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Se pudo establecer que el fallecido tenía 63 años de edad, residía en el barrio Calle Nueva del casco urbano de San Andrés de Cuerquia y laboraba como agricultor.

Presentaba tres lesiones, al parecer con objeto contundente, dos en la cara y una en el cráneo. si bien la causa de su muerte quedó por establecer, estaría relacionadoa con los fuertes golpes que recibió en la parte superior de su cuerpo, no se sabe si por una caída accidental, por el atropellamiento de un vehículo fantasma o talvez producto de una golpiza.

Sin testigos

Uno de los principales desafíos para los investigadores de la policía judicial radica en la ausencia absoluta de información testimonial sobre lo ocurrido en el sector rural de La Arenera. Hasta el momento, ninguna persona del entorno ha manifestado haber presenciado el hecho, lo que mantiene abiertas diversas hipótesis investigativas:

Posible siniestro vial con fuga: Una de las principales líneas de indagación apunta a que el agricultor pudo haber sido embestido por un vehículo de carga o una motocicleta que transitaba por el corredor vial hacia Medellín, cuyo conductor habría optado por escapar del sitio sin prestar auxilio a la víctima.

Agresión física intencional: Los investigadores no descartan que el hombre hubiera sido objeto de un ataque físico con un elemento contundente en medio de un altercado interpersonal o un intento de hurto en ese tramo despoblado.

Caída accidental: Otra hipótesis evalúa si el ciudadano sufrió una caída accidental desde un talud o desde su propia altura provocada por una descompensación médica súbita, impactando violentamente su cabeza contra el pavimento o las piedras del sector.

Autoridades tratan de reconstruir sus últimas horas y determinar si existían amenazas o si solía transitar a pie por ese sector de la vía intermunicipal.