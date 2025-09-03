Resumen: Hallan muerto a Héctor de los Milagros Gutiérrez Carvajal, de 72 años, en el parqueadero de su propiedad en Medellín. Su muerte se presume fue por causas naturales.

¿Qué le pasó a Héctor? Lo encontraron muerto en un parqueadero

Minuto30.com .- En horas de la mañana de este martes 2 de septiembre, Héctor de los Milagros Gutiérrez Carvajal, de 72 años, fue encontrado muerto en el parqueadero de su propiedad, ubicado en la Carrera 55 con calle 64, barrio Mesa. La trágica noticia generó conmoción entre los vecinos, quienes lo conocían por administrar el lugar.

Según relatos de sus familiares, la última vez que tuvieron contacto con Gutiérrez Carvajal fue la noche del lunes, alrededor de las 9:00 p.m. Al notar que el martes, a las 4:30 a.m., no respondía a los llamados para abrir el parqueadero, los vecinos alertaron a su hija.

Al llegar al lugar, la hija encontró a su padre en el piso, junto a uno de los vehículos. Inmediatamente, dio aviso a la policía. Las autoridades acudieron al sitio para adelantar las diligencias pertinentes.

El cuerpo al parecer no presentaba señales de violencia, por lo que se presume que su muerte fue por causas naturales, ya que el hombre padecía de graves dolencias como hipertensión y diabetes.