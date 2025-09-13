¿Qué le parecen? Estos son los 11 de Gandolfi para recibir al equipo de Leonel

Minuto30
    Jugador clave de Atlético Nacional está en duda contra Bahía
    David Ospina en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    Minuto30.com .- Atlético Nacional se enfrenta esta noche a las 8:30 p.m. al Bucaramanga de Leonel Álvarez, una vieja gloria del equipo antioqueño, en el estadio Atanasio Girardot. Los dirigidos por el técnico Javier Gandolfi buscarán una victoria, en la fecha 11, para superar a su rival de patio, Independiente Medellín, que marcha en la tercera posición.

    El técnico argentino ha optado por una nómina de lujo, en la que se destaca la presencia de Ospina, Tesillo, Román, Cándido, Campuzano y Morelos. La victoria es de vital importancia para el equipo, que busca mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

    los 11

    Ospina, Arias, Tesillo, Román, Cándido, Campuzano, Landázuri, Bauzá, Sarmiento, Moreno y Morelos fueron los elegidospar el once inicialista.

