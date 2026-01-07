¡Qué irresponsabilidad! Sancionan clínica estética en Suba por arrojar desechos hospitalarios en plena vía pública

Resumen: Una clínica estética en Suba fue sancionada con una multa superior a $700.000 por arrojar desechos hospitalarios en la vía pública, incluyendo material de tratamientos intravenosos y equipo de protección médica, poniendo en riesgo la salud y el ambiente. Las autoridades recuerdan que los residuos deben ser gestionados por operadores especializados y llaman a la ciudadanía a denunciar irregularidades.

En la localidad de Suba, al norte de Bogotá, una clínica estética fue sancionada tras ser sorprendida arrojando desechos hospitalarios y biológicos en la vía pública, un hecho que puso en riesgo tanto la salud de la comunidad como el medio ambiente. La intervención se realizó en la Autopista Norte con calle 102, frente a un contenedor donde se encontraron residuos utilizados en tratamientos intravenosos y material de protección del personal médico.

El establecimiento recibió una multa tipo IV, que supera los 700.000 pesos. Este tipo de sanción se aplica a quienes incumplen las normas sobre manejo de residuos hospitalarios, cuyo manejo inadecuado puede tener graves consecuencias para la salud pública.

Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), aseguró que “estos desechos generan un riesgo para el ambiente y la salud pública; las normas obligan a los centros médicos a disponer de manera adecuada los residuos a través de un operador especializado”.

Esto le podría interesar: ¡Van por alias ‘Yosa’! Ofrecen $200 millones por el presunto responsable de instalar banderas del ELN en Antioquia

Por la inadecuada disposición de residuos peligrosos en el espacio público, la @PoliciaBogota impuso un comparendo tipo IV la cual conlleva a un pago superior a los $700.000 pesos a la clínica responsable.

El punto fue limpiado de inmediato para proteger la salud y el entorno.… pic.twitter.com/D9rkxahF4G — Uaesp (@Uaesp) January 7, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La acción fue el resultado de un trabajo conjunto entre varias entidades distritales y nacionales, incluyendo la Alcaldía Local de Suba, la UAESP, la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Policía Nacional. Estas instituciones realizaron la inspección y confirmaron la presencia de los desechos en la vía pública, lo que motivó la sanción.

La UAESP aprovechó la oportunidad para recordar a los ciudadanos la importancia de denunciar este tipo de conductas, que pueden poner en riesgo la salud de toda la comunidad. Para reportar irregularidades relacionadas con la disposición de residuos, la entidad habilitó la Línea 195, opción 8.

El caso de esta clínica pone de relieve la necesidad de reforzar los controles sobre el manejo de residuos hospitalarios y la responsabilidad de los establecimientos de salud en su correcta disposición, garantizando la seguridad de pacientes, trabajadores y vecinos.