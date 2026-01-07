Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Qué irresponsabilidad! Sancionan clínica estética en Suba por arrojar desechos hospitalarios en plena vía pública

    El material usado en tratamientos médicos fue encontrado en la vía, generando riesgo para la salud y el ambiente.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Qué irresponsabilidad! Sancionan clínica estética en Suba por arrojar desechos hospitalarios en plena vía pública
    Foto: UAESP
    ¡Qué irresponsabilidad! Sancionan clínica estética en Suba por arrojar desechos hospitalarios en plena vía pública

    Resumen: Una clínica estética en Suba fue sancionada con una multa superior a $700.000 por arrojar desechos hospitalarios en la vía pública, incluyendo material de tratamientos intravenosos y equipo de protección médica, poniendo en riesgo la salud y el ambiente. Las autoridades recuerdan que los residuos deben ser gestionados por operadores especializados y llaman a la ciudadanía a denunciar irregularidades.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la localidad de Suba, al norte de Bogotá, una clínica estética fue sancionada tras ser sorprendida arrojando desechos hospitalarios y biológicos en la vía pública, un hecho que puso en riesgo tanto la salud de la comunidad como el medio ambiente. La intervención se realizó en la Autopista Norte con calle 102, frente a un contenedor donde se encontraron residuos utilizados en tratamientos intravenosos y material de protección del personal médico.

    El establecimiento recibió una multa tipo IV, que supera los 700.000 pesos. Este tipo de sanción se aplica a quienes incumplen las normas sobre manejo de residuos hospitalarios, cuyo manejo inadecuado puede tener graves consecuencias para la salud pública.

    Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), aseguró que “estos desechos generan un riesgo para el ambiente y la salud pública; las normas obligan a los centros médicos a disponer de manera adecuada los residuos a través de un operador especializado”.

    Esto le podría interesar: ¡Van por alias ‘Yosa’! Ofrecen $200 millones por el presunto responsable de instalar banderas del ELN en Antioquia

    La acción fue el resultado de un trabajo conjunto entre varias entidades distritales y nacionales, incluyendo la Alcaldía Local de Suba, la UAESP, la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Policía Nacional. Estas instituciones realizaron la inspección y confirmaron la presencia de los desechos en la vía pública, lo que motivó la sanción.

    La UAESP aprovechó la oportunidad para recordar a los ciudadanos la importancia de denunciar este tipo de conductas, que pueden poner en riesgo la salud de toda la comunidad. Para reportar irregularidades relacionadas con la disposición de residuos, la entidad habilitó la Línea 195, opción 8.

    El caso de esta clínica pone de relieve la necesidad de reforzar los controles sobre el manejo de residuos hospitalarios y la responsabilidad de los establecimientos de salud en su correcta disposición, garantizando la seguridad de pacientes, trabajadores y vecinos.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.