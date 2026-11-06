¿Qué hacer con la plata en Colombia ante la inflación? Claves para tomar mejores decisiones financieras

Resumen: Con la inflación anual en 6,29 % y la tasa del Banco de la República en 12,25 %, el CEO de Folionet, Juan Lorenzo Santos, propone organizar el dinero en tres compartimentos: liquidez para el corto plazo, CDT para el mediano y estrategia de inversión para el largo plazo.

La inflación no solo se nota en el mercado, el transporte o los servicios. También le quita valor, de forma silenciosa, al dinero que las personas tienen guardado: con el tiempo, la misma cantidad de pesos alcanza para comprar menos.

Según el DANE, la inflación anual en Colombia fue de 6,29 % en septiembre de 2026, con una variación mensual de 0,37 % y un acumulado de 5,74 % en lo corrido del año. Es el dato oficial más reciente, a la espera de la cifra de octubre.

Por su parte, la Junta Directiva del Banco de la República subió la tasa de interés de política monetaria 25 puntos básicos el 30 de septiembre, de 12 % a 12,25 %. En su reunión del 30 de octubre, la Junta mantuvo la tasa en 12,25 %, con cuatro votos a favor y tres directores que pedían otro aumento.

Qué dice Folionet sobre el momento de las tasas

En este contexto, Juan Lorenzo Santos, CEO de Folionet, una plataforma de inversión en el mercado estadounidense, plantea que el primer paso es entender cómo el nivel de tasas afecta tanto el costo del crédito como las opciones de quienes tienen dinero disponible.

“Esta subida de tasa significa que, por un lado, endeudarse será más costoso, pero, por otro, ahorrar será más atractivo. En la práctica, los créditos hipotecarios, de vehículo y las tarjetas se encarecen, pero los rendimientos de instrumentos de renta fija, como los TES y los CDT, pueden aumentar. Al final, el objetivo del Gobierno es reducir el consumo, favorecer el ahorro y bajar la inflación”, explica Santos.

Tres compartimentos para organizar el dinero

Más allá de buscar la inversión que prometa mayor rentabilidad, Santos recomienda empezar por dos preguntas: para qué se necesita el dinero y en cuánto tiempo se va a usar. Con esas respuestas, propone dividir los recursos en tres compartimentos.

1. Corto plazo: el dinero para los gastos diarios

Los recursos para alimentación, estudios, servicios y otros gastos cotidianos deben estar disponibles. Para eso, una cuenta corriente o una cuenta de ahorros con liquidez permite tener el dinero al alcance cuando se necesite.

“Con el compartimiento número uno, el de los gastos diarios, no hay mucho que explorar. Una subida de tasas no debería alterar el manejo del dinero que necesito para cubrir mis gastos cotidianos”, señala el CEO de Folionet.

2. Corto y mediano plazo: aprovechar las oportunidades de ahorro

Si la meta es comprar un vehículo, adquirir vivienda pronto o cumplir otro objetivo en un plazo definido, Folionet plantea que los CDT pueden ser una alternativa para evaluar. Estos instrumentos permiten conocer de antemano la rentabilidad y el plazo de permanencia, aunque es necesario revisar las condiciones de vencimiento y liquidez antes de invertir.

“En el compartimiento número dos, el de corto y mediano plazo, sí se puede ser oportunista y explorar el rendimiento de un CDT. Cuando las tasas suben, vale la pena comparar las opciones disponibles y evaluar cuál se ajusta al objetivo y al tiempo durante el cual puedo dejar quieto ese dinero”, afirma Santos.

3. Largo plazo: construir una estrategia de inversión

Para objetivos como la jubilación o la construcción de patrimonio, el enfoque cambia. Según la compañía, los fondos de inversión y los instrumentos del mercado de capitales pueden hacer parte de una estrategia que considere la diversificación, el riesgo y el horizonte de inversión.

“En el compartimiento número tres, el de largo plazo, tengo que ser estratégico. Si estoy invirtiendo para mi retiro o para construir patrimonio, una subida puntual de tasas no debería llevarme a cambiar automáticamente mi estrategia. Lo importante es mantener el foco en mis objetivos y revisar periódicamente si mis inversiones siguen alineadas con ellos”, explica el vocero.

¿Y qué hacer cuando suben las tasas?

La recomendación de Folionet es evitar las decisiones impulsivas y entender que no todo el dinero debe manejarse igual. Los recursos para los gastos diarios requieren disponibilidad inmediata; los ahorros de corto y mediano plazo pueden beneficiarse de una comparación cuidadosa entre alternativas de renta fija; y las inversiones de largo plazo necesitan una estrategia coherente con los objetivos y la tolerancia al riesgo.

“En resumen, a corto plazo necesito liquidez; a mediano plazo puedo ser oportunista y explorar el rendimiento de un CDT; y a largo plazo tengo que ser estratégico”, concluye Juan Lorenzo Santos.

Las opiniones y recomendaciones de esta nota corresponden a Folionet y a su CEO, y tienen carácter informativo: no constituyen asesoría financiera personalizada. Antes de decidir dónde poner su dinero, conviene comparar las condiciones de cada producto, entender sus riesgos y, si es necesario, consultar a un asesor autorizado.