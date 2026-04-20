Resumen: Pese a la gravedad del ataque y la intensa provocación, Luis Maturana demostró una notable madurez y profesionalismo. El jugador colombiano no respondió a la agresión en ningún momento

¡Qué grosería! Dos argentinos expulsados por puños y patadas contra Maturana en la final del Sub-17 y en video quedó

Minuto30.com .- La Selección Colombia se coronó campeona del Sudamericano Sub-17 de la Conmebol en Paraguay tras golear 4-0 a Argentina en una noche histórica. Sin embargo, el brillante triunfo de la ‘Tricolor’ se vio empañado en los minutos finales del encuentro por un condenable acto de indisciplina y violencia protagonizado por los jugadores de la ‘Albiceleste’.

Agresión desmedida y tarjetas rojas

Sobre el minuto 88, cuando el partido ya estaba sentenciado a favor del combinado nacional, la frustración se apoderó de los argentinos Simón Escobar y Alan Alcaraz. Ambos futbolistas arremetieron de forma violenta contra el mediocampista colombiano Luis Maturana: uno de ellos le propinó un puñetazo, mientras que el otro lo atacó con una patada.

Ante la evidente agresión física y la conducta violenta, el juez central no dudó en actuar drásticamente y les mostró la tarjeta roja directa a ambos jugadores, dejando a la selección argentina con nueve hombres para el cierre del compromiso (tras haber sufrido ya una expulsión previa en el segundo tiempo).

Cabeza fría y tiquete asegurado al Mundial

Pese a la gravedad del ataque y la intensa provocación, Luis Maturana demostró una notable madurez y profesionalismo. El jugador colombiano no respondió a la agresión en ningún momento, manteniendo la cabeza fría frente a sus rivales.

Esta inteligente y madura decisión no solo evitó que la situación pasara a mayores en el terreno de juego, sino que fue clave para su futuro inmediato: al no caer en la trampa de la violencia, Maturana evitó cualquier tipo de amonestación o expulsión disciplinaria, garantizando así que no se dañe su participación en el próximo Mundial de la categoría.

Colombia, que cortó una sequía de 33 años sin ganar este certamen, celebra no solo su contundente victoria, sino también la gran lección de inteligencia emocional y fair play de sus juveniles de cara a la máxima cita orbital.