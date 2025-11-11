Resumen: Juez de Medellín ordena, por segunda vez, al Ministro de Hacienda desembolsar en 48 horas los fondos para la consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. El proceso democrático fue suspendido por falta de financiación del Gobierno.

¡Que gire para que la reprogramen! Juez le recuerda a MinHacienda que está incumpliendo tutela para consulta de la AMO

Minuto30.com .- El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, ha recibido una orden judicial perentoria para liberar los fondos destinados a la consulta popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMO).

Por segunda vez, el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín ordenó el desembolso de los recursos en un plazo máximo de 48 horas, luego de que el Gobierno nacional incumpliera la orden inicial de financiar la consulta popular.

La decisión se produjo en el marco de un incidente de desacato, debido a que la falta de financiación por parte del Gobierno Petro obligó a suspender el proceso democrático que debía realizarse el pasado domingo 9 de noviembre. La consulta es un paso fundamental para la creación del Área Metropolitana que agrupa a ocho municipios del Oriente antioqueño.

Si no gira no se reprograma

El juzgado fue enfático en señalar que la omisión en la entrega de los recursos impidió el ejercicio del derecho fundamental a la participación política y vulneró los tiempos establecidos para la organización del mecanismo democrático. La Gobernación de Antioquia y los alcaldes de la región habían advertido desde octubre sobre el no giro de los dineros, lo que llevó a la presentación de la tutela que fue concedida.

Los municipios involucrados en la creación de la AMO son Rionegro, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, La Unión, San Vicente Ferrer y El Santuario. El proyecto cuenta con el apoyo irrestricto de la Gobernación de Antioquia.

La sentencia de tutela, cuyo amparo constitucional fue concedido, surgió de una acción interpuesta por los alcaldes de los municipios del Oriente antioqueño y el gobernador del departamento. Esta acción judicial busca proteger el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su futuro administrativo y territorial.

La continuidad del proceso de creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás depende ahora de que el Ministerio de Hacienda cumpla con el requerimiento judicial en el plazo impartido. Las autoridades locales esperan que, una vez desembolsados los recursos, la Registraduría pueda reprogramar la consulta en las próximas semanas.

