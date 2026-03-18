¡Qué gentío! El Metro estaba calladito y la gente preguntando que pasó en la Línea A

Minuto30.com .- Los habitantes del Valle de Aburrá viven una de las mañanas más difíciles en movilidad de los últimos meses. Mientras el sur de la ciudad intenta asimilar el cierre indefinido de la Avenida El Poblado, el sistema Metro presentó fallas en su frecuencia durante la hora pico, generando aglomeraciones críticas en estaciones del norte como Bello, Niquía y Madera.

El silencio del Metro indignó a los usuarios

La principal queja de los ciudadanos en redes sociales no fue solo el retraso, sino la falta de comunicación oportuna. Cientos de personas ingresaron al sistema sin saber que la operación estaba represada, encontrándose con plataformas al límite de su capacidad.

Fue solo ante la insistencia de usuarios en plataformas como X (antes Twitter), que el Metro de Medellín dio una explicación oficial:

“Tuvimos una novedad en un tren a la altura de la estación Tricentenario por la activación de la palanca azul. Ya restablecimos la operación y avanzamos en el restablecimiento de las frecuencias”, respondió la cuenta oficial del sistema a las 7:02 AM.

La activación de la palanca azul (freno de emergencia o comunicación con el conductor) obligó a la detención del tren y afectó el “efecto dominó” de los vehículos que venían detrás, impactando principalmente el sentido Norte-Sur.

¿Llegó tarde al trabajo? Así puede pedir su certificado

Ante la magnitud del retraso, se le recuerda a los usuarios que pueden solicitar un certificado oficial de cumplimiento de servicio. Este documento es válido para justificar ante empleadores o instituciones educativas que la tardanza se debió a fallas en el sistema de transporte.

Pasos para solicitar la excusa:

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Llamar a la línea “Hola Metro”: Comuníquese al número fijo 604 444 95 98.

Suministrar datos: Deberá indicar la fecha, hora y estación donde se vio afectado.

Trámite digital: También puede realizar la solicitud a través de los canales digitales oficiales del sistema.

Ojo con los tacos

El panorama para el resto del día es complejo. Con la Avenida El Poblado cerrada en ambos sentidos a la altura de La Presidenta, la carga vehicular se ha trasladado a la Avenida Las Vegas y la Autopista Regional, las cuales presentan velocidades promedio de menos de 10 km/h en varios tramos.

El alcalde Federico Gutiérrez han pedido paciencia a la ciudadanía, mientras los equipos técnicos de infraestructura evalúan si la socavación en El Poblado permite una apertura parcial en los próximos días, algo que parece poco probable según los últimos reportes de ingeniería.