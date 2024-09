¿Qué desató la discusión entre vecinos en Guayabal? Habló una de las víctimas heridas

Se conocieron los detalles de la discusión que desencadenó una tragedia entre vecinos en Guayabal, la cual terminó con dos personas heridas y un muerto.

Los hechos se presentaron cuando el agresor disparó contra sus arrendatarios, hiriendo a un adulto mayor y su hija.

Posteriormente, se dirigió al segundo piso del edificio, en donde residía, y se autolesionó con un arma de fuego, hasta acabar con su vida.

Según el testimonio de la víctima, identificada como Jairo G. C., los problemas con su arrendador comenzaron hace aproximadamente un año, cuando este se opuso a la venta de chance.

El agresor incriminaba a Jairo por el ruido y la molestia de sus ventas en el primer piso del edificio. Llegó hasta el punto donde intentó echar a Jairo.

«Yo le dije, es que usted no me arrendó a mí, la que me arrendó fue su esposa (…) y ella a mí no me ha dicho nada. De manera, pues, que yo a usted no le voy a hacer caso por eso». Relato la víctima acerca del conflicto.

A pesar de que Jairo aseguraba no estar perjudicando a nadie, las tensiones aumentaron con el tiempo, llegando a amenazas de muerte por parte del agresor.

El día de los hechos, el hombre, identificado como Juan, esperó a sus arrendatarios a las afueras de su vivienda y, abrió fuego contra ellos.

«Él me estaba esperando en el pie de la puerta, y me decía, ‘te voy a matar, te voy a matar’, y yo entonces le dije, ‘pues, si me vas a matar, mátame’, y ahí fue cuando sacó el revólver y me hizo el primer tiro», narró Jairo

La víctima recibió un disparo en la pierna, mientras que su hija resultó herida en el hombro. Tras el ataque, el agresor se encerró en su apartamento y se disparó en la cabeza, causándose la muerte.

Jairo y su hija fueron llevados a un hospital para recibir atención médica. El adulto mayor se encuentra recuperándose, mientras que su hija requiere una cirugía debido a su herida.

Las autoridades investigan las causas que llevaron a este lamentable suceso entre vecinos en Guayabal, y buscan determinar si el agresor tenía antecedentes de violencia o consumo de sustancias psicoactivas.

