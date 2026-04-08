Resumen: El caos y la indignación se apoderaron de las sedes de la Cancillería tanto en Colombia como en el exterior. Lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores califica como una "intervención técnica profunda", para miles de ciudadanos ha sido un calvario de filas interminables, citas perdidas y falta de respuestas claras en un momento crítico para quienes necesitan su documentación.

¡Qué calvario! Falla masiva en el sistema de la Cancillería deja a miles de colombianos por el mundo sin pasaportes ni apostillas

Minuto30.com .- Una falla técnica de gran escala en la plataforma SITAC ha paralizado la expedición de pasaportes y el trámite de apostillas en Colombia y en los consulados de todo el mundo.

Desde el pasado 7 de abril, el sistema entró en una intermitencia crítica que ha dejado a cientos de ciudadanos “atrapados” en el exterior y a otros miles en el país con citas perdidas y sin un canal de comunicación efectivo.

Las quejas se multiplican en redes sociales y en las puertas de las oficinas, donde usuarios denuncian que, a pesar de tener citas programadas para ayer y hoy, no fueron notificados de la caída del sistema.

“Es una falta de respeto”: El clamor de los ciudadanos

En Bogotá, las filas rodean las sedes de la Cancillería bajo la incertidumbre. “Llevo días perdidos. Tenía mi cita el 7 de abril y no hay claridades. Si sabían de la actualización, ¿por qué dieron citas?”, denunció una usuaria afectada.

La situación no es mejor fuera del país. En consulados de Chile y España, se reportan aglomeraciones de colombianos que requieren el documento con urgencia para viajes programados o trámites migratorios, encontrándose con la respuesta de que “el sistema está caído” por problemas de internet.

La respuesta oficial: “Intervención técnica profunda”

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que su Dirección de Tecnología inició ajustes estructurales en la plataforma para resolver las fallas de manera definitiva. Sin embargo, la explicación no ha calmado los ánimos, pues el sistema presenta suspensiones temporales necesarias para estas labores.

La cancillería reconocen intermitencias en servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea, a causa de labores de optimización para garantizar una plataforma “robusta y ágil”.

Tenga en cuenta que la entidad confirma que “El sistema seguirá presentando suspensiones” hasta que se confirme la estabilización total; es decir que no hay fecha exacta de restablecimiento total.

Colombianos a la deriva

El impacto de esta falla es especialmente grave para quienes tienen vuelos internacionales en las próximas horas. Sin un pasaporte vigente y con el sistema bloqueado, la seguridad jurídica y la movilidad de los colombianos se encuentran en jaque.

Comunicado de la Cancillería