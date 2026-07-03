¡Qué bonito! Emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a niño venezolano rescatado de entre los escombros

Resumen: El astro portugués, Cristiano Ronaldo, envió un emotivo video y una invitación especial a Andrés Mieles, el pequeño venezolano que fue rescatado de los escombros tras el sismo de junio.

Minuto30.com .- La tragedia que sacudió a Venezuela el pasado mes de junio dejó historias de inmenso dolor, pero también de una resiliencia inquebrantable. Una de ellas es la de Andrés Mieles, un niño que fue rescatado de entre los escombros tras el devastador terremoto.

Debido a la gravedad de sus heridas durante el colapso, los médicos tuvieron que amputarle una pierna. Trágicamente, el sismo también le arrebató a toda su familia. Sin embargo, en medio de la oscuridad, el pequeño guerrero acaba de recibir una enorme inyección de esperanza que ha dado la vuelta al mundo.

El mensaje que le devolvió la sonrisa

La historia de supervivencia de Andrés llegó a oídos de Cristiano Ronaldo. Conmovido por la situación, el delantero portugués decidió pausar su rutina para enviarle un mensaje directo.

A través de un emotivo video, CR7 saludó personalmente a Andrés, enviándole fuerzas para su recuperación. Pero el gesto no quedó ahí: el astro del fútbol le prometió al pequeño que, una vez termine su proceso de rehabilitación, está invitado con todos los gastos pagados para asistir a uno de sus partidos.

En video quedó también cuando Andrés pudo ver el video desde el centro médico donde se recupera, regalando una sonrisa en medio de su difícil situación. Una muestra de que, muchas veces, el fútbol va mucho más allá de lo que ocurre dentro del terreno de juego.

Acá el mensaje de CR7