«Qué acepten los resultados, empezando por el presidente»: Fico Gutiérrez respalda resultados tras histórico 99.997% en los escrutinios

Resumen: Fico enfatiza que la validación del 99.997 % de coincidencia entregada por los jueces de la República cierra cualquier debate o cuestionamiento
Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, se pronunció de manera enérgica tras conocerse el balance oficial de la Registraduría Nacional, el cual demostró una precisión casi absoluta en el escrutinio.
A través de sus redes sociales, el mandatario local no solo felicitó a la organización electoral, sino que fijó una postura política clara sobre la legitimidad del proceso, enviando un mensaje directo a la Casa de Nariño.
Reconocimiento a la transparencia institucional
Gutiérrez destacó el rigor técnico con el que se llevó a cabo la consolidación de los votos, respaldando el trabajo de las comisiones escrutadoras en todo el país:
Felicitación directa: Expresó su reconocimiento al Registrador Nacional, Hernán Penagos, y a todo el equipo de la entidad.
Garantía ciudadana: Resaltó que la labor realizada sirvió para garantizar un «escrutinio transparente», blindando la confianza en el sistema electoral colombiano.
Un llamado al respeto por la democracia
Más allá del respaldo institucional, las declaraciones del alcalde de Medellín tuvieron una fuerte carga política, instando a todos los sectores —especialmente al Gobierno Nacional— a acatar los datos oficiales sin condiciones.
Con este pronunciamiento, Gutiérrez enfatiza que la validación del 99.997 % de coincidencia entregada por los jueces de la República cierra cualquier debate o cuestionamiento, por lo que el reconocimiento de los resultados es el primer deber de las figuras democráticas del país.
Mensaje de Fico
Gran trabajo.
Como Alcalde de Medellín y como ciudadano Colombiano, quiero felicitar al Registrador Nacional Hernán Penagos y a todo el equipo de la @Registraduria por garantizar un escrutinio transparente.
Todo demócrata en Colombia y en el mundo, debe reconocer y aceptar el… https://t.co/CgxcuzSmQh
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 23, 2026
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