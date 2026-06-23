Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    «Qué acepten los resultados, empezando por el presidente»: Fico Gutiérrez respalda resultados tras histórico 99.997% en los escrutinios

    Fico enfatiza que la validación del 99.997 % de coincidencia entregada por los jueces de la República cierra cualquier debate o cuestionamiento

    Publicado por: SoloDuque

    'La Paz Total es la excusa para pagarles a los criminales': Fico ya mandó los documentos al FBI y al Congreso para acabar con esa ley
    Foto de archivo.
    «Qué acepten los resultados, empezando por el presidente»: Fico Gutiérrez respalda resultados tras histórico 99.997% en los escrutinios

    Resumen: Fico enfatiza que la validación del 99.997 % de coincidencia entregada por los jueces de la República cierra cualquier debate o cuestionamiento

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, se pronunció de manera enérgica tras conocerse el balance oficial de la Registraduría Nacional, el cual demostró una precisión casi absoluta en el escrutinio.

    A través de sus redes sociales, el mandatario local no solo felicitó a la organización electoral, sino que fijó una postura política clara sobre la legitimidad del proceso, enviando un mensaje directo a la Casa de Nariño.

    Reconocimiento a la transparencia institucional

    Gutiérrez destacó el rigor técnico con el que se llevó a cabo la consolidación de los votos, respaldando el trabajo de las comisiones escrutadoras en todo el país:

    Felicitación directa: Expresó su reconocimiento al Registrador Nacional, Hernán Penagos, y a todo el equipo de la entidad.

    Garantía ciudadana: Resaltó que la labor realizada sirvió para garantizar un «escrutinio transparente», blindando la confianza en el sistema electoral colombiano.

    Un llamado al respeto por la democracia

    Más allá del respaldo institucional, las declaraciones del alcalde de Medellín tuvieron una fuerte carga política, instando a todos los sectores —especialmente al Gobierno Nacional— a acatar los datos oficiales sin condiciones.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Con este pronunciamiento, Gutiérrez enfatiza que la validación del 99.997 % de coincidencia entregada por los jueces de la República cierra cualquier debate o cuestionamiento, por lo que el reconocimiento de los resultados es el primer deber de las figuras democráticas del país.

    Mensaje de Fico

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Centro de Lavado Manrique

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.