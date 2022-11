Empiezan los escándalos: Qatar intentaría sobornar a Ecuador para el inicio del Mundial

En las últimas horas, el periodista árabe Amjad Taha, experto en asuntos políticos estratégicos, informó que ocho jugadores de la Selección de Ecuador recibieron ofrecimientos que llegan a los 7,4 millones de dólares, todo si pierden el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, que se disputará el próximo domingo, 19 de noviembre, entre el país anfitrión y los ecuatorianos.

El intento de soborno de los qataríes iría en búsqueda de que el Tri se deje ganar 1-0 para el segundo tiempo, y de esa forma, Qatar logre sumar sus primeros 3 puntos en fase de grupos, y no decepcione como organizador de la cita orbital.

“Cinco expertos qataríes y #Ecuador confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA”, manifestó en su publicación el periodista.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption. @MailSport #WorldCup2022

No obstante, Marc Owen Jones, profesor y experto en asuntos políticos de Medio Oriente, indicó que la información se origina de una noticia falsa.

Just a heads up if anyone sees a story about Qatar bribing Ecuador 7.4 million to lose the opening game – it started here from a well-known disinformation account who is somehow also the main source in the story @amjadt25 . It's already got thousands of RTs though pic.twitter.com/2EjjvqEbBV

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) November 17, 2022