¡Directo a la Q2! David Alonso brilla en Malasia y confirma su buen momento en Moto2

El piloto colombiano David Alonso ha tenido un inicio prometedor en el Gran Premio de Malasia de Moto2, logrando clasificar directamente a la Q2 tras una sólida jornada de entrenamientos libres y práctica en el Circuito Internacional de Sepang.

El representante del Aspar Team ratifica su excelente estado de forma luego de su reciente segundo lugar en el GP de Australia.

Alonso comenzó el día adaptándose al extenso trazado malayo con una destacada actuación en la primera sesión libre, donde se ubicó en la tercera posición de la general con un tiempo de 02:04.429.

Por la tarde, durante la sesión de Práctica crucial para la clasificación directa, el piloto de 19 años mantuvo su progresión y, en una sesión muy disputada, aseguró su cupo directo a la ‘Qualy 2’ de este sábado al finalizar en el sexto lugar.

Su mejor registro fue de 02:04.323, quedándose a solo 157 milésimas del tiempo más rápido, marcado por el español Manuel González.

Alonso se mostró contento con el trabajo realizado y la sensación con la moto en un circuito que le trae buenos recuerdos: «Me gustó este circuito con la Moto2, es muy ancho y largo y te obliga a ir adaptando tu estilo durante la vuelta.

Es un trazado que está pensado para moto grande, así que disfruté mucho y traté de fluir,» comentó el joven piloto. «Me queda entender bien alguna curva para poder recortar alguna décima. Me gusta también que fuimos constantes durante el día de hoy», concluyó.

La acción para David Alonso continuará este sábado con la segunda práctica libre y las dos rondas de clasificación.

La carrera principal del Gran Premio de Malasia se disputará el domingo, aunque la emoción para los aficionados colombianos comenzará en la noche del sábado, a partir de las 11:15 p.m.

Cabe destacar que David Alonso tiene un vínculo especial con Sepang, ya que fue en este circuito donde la temporada pasada, en la categoría de Moto3, consiguió su triunfo número 13, estableciendo un récord de seis victorias consecutivas en la categoría menor.

