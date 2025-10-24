Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Directo a la Q2! David Alonso brilla en Malasia y confirma su buen momento en Moto2

    • ¡Directo a la Q2! David Alonso brilla en Malasia y confirma su buen momento en Moto2

    ¡Directo a la Q2! David Alonso brilla en Malasia y confirma su buen momento en Moto2
    David Alonso clasifica directo a Q2 en Moto2 Malasia, demostrando su excelente estado de forma y confirmando su potencial en Sepang. Foto: Aspar Team
    Compartir:
    • ¡Directo a la Q2! David Alonso brilla en Malasia y confirma su buen momento en Moto2

    Resumen: El piloto colombiano David Alonso tuvo un inicio destacado en el Gran Premio de Malasia de Moto2, asegurando su clasificación directa a la Q2 tras una sólida actuación en los entrenamientos en el Circuito Internacional de Sepang, ratificando su buen momento después del podio en Australia. El representante del Aspar Team finalizó la sesión crucial de Práctica en el sexto lugar con un mejor tiempo de 02:04.323, a solo 157 milésimas del más rápido, y se mostró satisfecho con la adaptación y el rendimiento de la moto en un circuito que le trae buenos recuerdos y que disfrutó por su diseño. La acción de clasificación continuará el sábado, y la carrera será el domingo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El piloto colombiano David Alonso ha tenido un inicio prometedor en el Gran Premio de Malasia de Moto2, logrando clasificar directamente a la Q2 tras una sólida jornada de entrenamientos libres y práctica en el Circuito Internacional de Sepang.

    El representante del Aspar Team ratifica su excelente estado de forma luego de su reciente segundo lugar en el GP de Australia.

    Alonso comenzó el día adaptándose al extenso trazado malayo con una destacada actuación en la primera sesión libre, donde se ubicó en la tercera posición de la general con un tiempo de 02:04.429.

    Por la tarde, durante la sesión de Práctica crucial para la clasificación directa, el piloto de 19 años mantuvo su progresión y, en una sesión muy disputada, aseguró su cupo directo a la ‘Qualy 2’ de este sábado al finalizar en el sexto lugar.

    Su mejor registro fue de 02:04.323, quedándose a solo 157 milésimas del tiempo más rápido, marcado por el español Manuel González.

    ¡Directo a la Q2! David Alonso brilla en Malasia y confirma su buen momento en Moto2

    Alonso se mostró contento con el trabajo realizado y la sensación con la moto en un circuito que le trae buenos recuerdos: «Me gustó este circuito con la Moto2, es muy ancho y largo y te obliga a ir adaptando tu estilo durante la vuelta.

    Es un trazado que está pensado para moto grande, así que disfruté mucho y traté de fluir,» comentó el joven piloto. «Me queda entender bien alguna curva para poder recortar alguna décima. Me gusta también que fuimos constantes durante el día de hoy», concluyó.

    La acción para David Alonso continuará este sábado con la segunda práctica libre y las dos rondas de clasificación.

    La carrera principal del Gran Premio de Malasia se disputará el domingo, aunque la emoción para los aficionados colombianos comenzará en la noche del sábado, a partir de las 11:15 p.m.

    Cabe destacar que David Alonso tiene un vínculo especial con Sepang, ya que fue en este circuito donde la temporada pasada, en la categoría de Moto3, consiguió su triunfo número 13, estableciendo un récord de seis victorias consecutivas en la categoría menor.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Jeshua y María Paula logran medalla de bronce en el Mundial de Beijing

    La Selección Colombia Sub-17 Masculina cerró su gira en Uruguay con un empate

    ¡En Cali, pasión y talento! Emocionante tercer día de competencias en los Juegos Intercolegiados 2025

    La ‘Sele’ Femenina debuta en el Atanasio Girardot con la mira puesta en Brasil 2027

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    No todos, pero sí habrá hinchas del DIM en el clásico donde Atlético Nacional es local

    No todos, pero sí habrá hinchas del DIM en el clásico donde Atlético Nacional es local

    Hinchas de Atlético Nacional critican la designación de Wilmar Roldán como el árbitro para el clásico frente al DIM

    Hinchas de Atlético Nacional critican la designación de Wilmar Roldán como el árbitro para el clásico frente al DIM

    “Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

    “Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

    ¡Atlético Nacional, semifinalista de la Copa BetPlay! Derrotó a Once Caldas 2-0

    ¡Atlético Nacional, semifinalista de la Copa BetPlay! Derrotó a Once Caldas 2-0

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay


    [grupos] [fixture items="7"]