Putin ordenó un alto el fuego, Ucrania hará tregua si abandonan territorios

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió el jueves que Rusia establecería un alto el fuego a partir del mediodía, hora de Moscú (4 a.m. ET), el 6 de enero y estaría en vigor hasta la medianoche del 7 de enero (9 p.m. ET). Este durará en total durará 36 horas.

Putin convocó el alto el fuego para que coincidiera con la Navidad ortodoxa.

Ucrania hasta el momento no ha aceptado este alto el fuego, por lo que ¡el presidente Volodymir Zelensky sugirió que Putin está usando la Navidad ortodoxa como una “cobertura” para reabastecerse y detener los avances ucranianos en el Donbás.

Sobre esto, el ministro de Relaciones EXteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dice que el fuego unilateral de Rusia no debe tomarse en serio.

“El presidente Zelensky ha propuesto una fórmula de paz clara de diez pasos. Rusia lo ha ignorado y, en cambio, bombardeó Jersón en Nochebuena, lanzando ataques con misiles y aviones no tripulados en Año Nuevo”, dijo Kuleba.

Además, Denis Pushilin, el líder prorruso de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el este de Ucrania, mencionó que la orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de un alto el fuego temporal de 36 horas no impedirá que los separatistas rusos reaccionen a las acciones militares tomadas por Kyiv.

